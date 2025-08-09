Suscríbete
Alexis Ayala cumple 60 años hoy 9 de agosto, nominado en La Casa de los Famosos México 2025

El actor vive un reto irrepetible y celebra seis décadas de vida, enamorado de Cinthia Aparicio

August 09, 2025 
MrPepe Rivero
alexis-ayala-cumple-.jpg

Alexis Ayala cumple 60 años en La Casa de los Famosos México

Instagram

Alexis Ayala fue el cuarto habitante en ser confirmado para la tercera temporada, pero fue el primer habitante en entrar a La Casa de los Famosos México 2025.

Dos semanas después, el icónico actor de las telenovelas celebra su cumpleaños número 60 en medio del experimento. Este sábado 9 de agosto de 2025, Alexis Ayala celebra su cumpleaños número 60, y lo hace en compañía de sus contrincantes del reality show en el que podría ganar 4 millones de pesos.

Como si fuera un irónico ‘regalo’ de cumpleaños, esta semana está nominado, por lo que debe pedir al público que vote por él para evitar ser eliminado el domingo 10 de agosto. La competencia ya comenzó y se divide entre cuarto Día y Noche, éste último, al que pertenece.

Durante los primeros minutos de su día especial, Alexis decidió meditar...

La Jefa de La Casa de los Famosos México le prometió pastel de cumpleaños, pero las emociones brotan aún más durante el encierro.

La melancolía por su esposa Cinthia Aparicio aparece diario, pero en su cumpleaños es más fuerte. No hay momento en el que no la nombre, y recientemente le contó a Mar Contreras la historia de cómo conquistó a su actual esposa, con quien se comprometió durante un viaje a París.

Alexis Ayala quiere ganar La Casa de los Famosos México

¿Cómo votar por Alexis Ayala? Aquí te lo decimos.

Antes de entrar, contó a TVyNovelas su objetivo: “Quiero que me conozcan nuevas generaciones, que me reconozcan. No voy a hacer historias ni a representar personajes”.

“Voy a hacer mi vida, voy a ser yo, voy a contar mi vida, mis cosas, lo que se pueda. Voy a descubrirme a mí, voy a trabajar en equipo con todo mundo ahí, porque al final, yo estoy entrando para ganar”, nos dijo.

Conoce más de la historia de Alexis Ayala en la entrevista que nos dio, durante TVyNovelas El Pódcast:

