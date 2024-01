Adriana Fonseca rompe en llanto al sufrir agresión de un taxista de aplicación en CDMX: VIDEO

La actriz hizo un live para denunciar el momento en el que un conductor de taxi de aplicación la agredió verbalmente.

Adriana Fonseca viajaba con su mascota rumbo a una locación, cuando de repente comenzó hacerse de palabras con el chofer, mientras transitaban por el segundo piso del Periférico, a la altura de Viaducto.

“No sé qué hacer, maneja espantoso, casi choca. Amigos, no sé qué hacer. Acabo de colgar con ustedes y vengo con un señor que está loco. Estoy en el segundo piso, me recogió una cuadra más adelante y ya casi chocando. Cuando le dije que le bajara me dijo que bajara mi pie de un lugar, trae el carro asqueroso con vasos, viene gritando, dice que soy racista, le dije que soy Adriana Fonseca. Estoy buscando donde me pueda yo bajar, no me puedo bajar aquí en el segundo piso, traigo un montón de cosas”, se escucha decir a la actriz que le estaba contando todo a una persona con la que hablaba por teléfono.

Por su parte, el chofer le decía: “Cuál espantoso, si hay mucho tráfico. Viene una persona agrediéndome y no se quiere bajar del coche, viene loqueando. Yo soy buena persona y tú eres una clasista y racista. Al perrito no se le ha hecho nada, está hermoso, déjamelo si quieres, tú eres la desagradable, pobre perrito. Qué desagradable persona, me viene pisando todo y haciendo lo que quiere”.

Más tarde, la actriz de 44 años agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y mencionó que ya levantó su denuncia correspondiente y espera que se haga justicia.

“Afortunadamente ya todo está bien. Hice ese en vivo por miedo a que algo me pasara, por este conductor de Uber que ustedes ya vieron y se queda archivado este video. No quiero más rollos, le mando mucha luz. Yo estoy bien y afortunadamente se pueden hacer estos videos para tener más seguridad”.

También puedes ver:

Mariana Seoane le responde a Tere Delgado por decir que es amante de su expareja Rafael N

Así ha crecido Constanza Creel, hija de Edith González, a sus 19 años

Mía Rubín enfrenta a quienes dicen que su hermana no es hija de su papáMía Rubín enfrenta a quienes dicen que su hermana no es hija de su papá