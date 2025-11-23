Se casó el hijo de Toño Mauri con Andrea Baumgartne

Antonio Mauri hijo y Andrea Baumgartne salieron de la iglesia este 22 de noviembre ya como marido y mujer.

Hace una semana, Toño Mauri padre publicó un video en el que apareció junto a su hijo en el auto. “Vamos rumbo a la boda de nono (así le dice de cariño a su hijo, cuyo nombre de pila también es Antonio) ¡qué felicidad haber llegado a este día”.

Esa boda era la civil y fue hasta este sábado que se hizo la ceremonia religiosa.

La fotos que circulan en redes sociales los muestran felices mientras caminan por el pasillo de la iglesia en la que se celebró la boda: ella ondeando el ramo como si fuera una bandera, él con una sonrisa de alegría contagiosa.

Antonio Mauri y Andrea Baumgartne comenzaron a salir como pareja hace tres años.

Unidos por su gusto en común por las mascotas y los viajes, la pareja comenzó un noviazgo a distancia en 2022, cuando ella estudiaba en Bostón mientras que él vivía entre la México y Miami.

¿Cómo se conocieron los recién casados Toño Mauri y Andrea Baumgartne?

En realidad se conocían desde la preparatoria pero solamente de vista ya que ella es un año menor que Toño. Durante un viaje a la Ciudad de México en el que cada uno por su lado estaba de visita, coincidieron y Toño decidió invitarla a salir.

Desde entonces se convirtieron en una pareja idílica.

Andrea supo muy pronto que había encontrado al amor que buscaba para compartir su vida: