Se casó el hijo de Toño Mauri con Andrea Baumgartne

La pareja tuvo su boda religiosa luego de que hace una semana fue la ceremonia civil

Noviembre 22, 2025 • 
Alejandro Flores
andrea y toñi mauri.jpg

Hace una semana se casaron por el civil y ahora por la iglesia (círculo)

Instagram

Antonio Mauri hijo y Andrea Baumgartne salieron de la iglesia este 22 de noviembre ya como marido y mujer.

Hace una semana, Toño Mauri padre publicó un video en el que apareció junto a su hijo en el auto. “Vamos rumbo a la boda de nono (así le dice de cariño a su hijo, cuyo nombre de pila también es Antonio) ¡qué felicidad haber llegado a este día”.
Esa boda era la civil y fue hasta este sábado que se hizo la ceremonia religiosa.
La fotos que circulan en redes sociales los muestran felices mientras caminan por el pasillo de la iglesia en la que se celebró la boda: ella ondeando el ramo como si fuera una bandera, él con una sonrisa de alegría contagiosa.

Antonio Mauri y Andrea Baumgartne comenzaron a salir como pareja hace tres años.
Unidos por su gusto en común por las mascotas y los viajes, la pareja comenzó un noviazgo a distancia en 2022, cuando ella estudiaba en Bostón mientras que él vivía entre la México y Miami.

Fátima Bosch en Miss Universo 2025
fatima-bosch-miss-universo-mexico-.jpg
Famosos
Fátima Bosch: Datos que debes conocer de la mexicana que GANÓ Miss Universo 2025
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-.jpg
Famosos
Miss Universo 2025: Todo sobre el final del certamen donde deslumbró la mexicana Fátima Bosch
Noviembre 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima-bosch-miss-universo---.jpg
Famosos
¿Qué pasó entre Fátima Bosch y organizador de Miss Universo? “Ninguna mujer merece ser insultada”
Noviembre 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fatima bosch (3).jpg
Famosos
Fátima Bosch tiene doble luto: lleva un moño negro y un pin en la banda de Miss México
Noviembre 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
alejandra gumzna (1).jpg
Famosos
Fátima Bosch: Divulgan chat donde el presidente de Miss Universo pelea con un juez y lo llama “mafia”
Noviembre 22, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Cómo se conocieron los recién casados Toño Mauri y Andrea Baumgartne?

En realidad se conocían desde la preparatoria pero solamente de vista ya que ella es un año menor que Toño. Durante un viaje a la Ciudad de México en el que cada uno por su lado estaba de visita, coincidieron y Toño decidió invitarla a salir.
Desde entonces se convirtieron en una pareja idílica.
Andrea supo muy pronto que había encontrado al amor que buscaba para compartir su vida:

“Dios lo puso en mi camino para llenar mis días de amor, paz y felicidad. Eres una bendición en mi vida, y cada día le agradezco a Dios por la fortuna de tenerte a mi lado. Gracias por hacerme tan feliz”, publicó Andrea en uno de los cumpleaños de Toño.

Toño Mauri
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
