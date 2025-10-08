Samii Herrera denuncia amenazas tras revelar que novio de Susana Zabaleta le envió mensajes

Desde el instante en que su nombre apareció ligado al de Ricardo Pérez y Susana Zabaleta, Samii Herrera se vio arrastrada a un remolino de rumores, señalamientos y enfrentamientos mediáticos.

Hoy, con voz firme y clara, ella decide contar su versión, mientras afirma sentirse acorralada por un hostigamiento que ha ido más allá de simples comentarios. Conocida en el mundo digital por su contenido de belleza, su incursión en OnlyFans y su presencia en realities como La Venganza de los Ex VIP 2025, Herrera no es ajena a la exposición pública. Pero nunca imaginó convertirse en el eje de una polémica sentimental que pone en jaque la intimidad de su vida y la de sus hijos.

“RICARDO PÉREZ ME INVITÓ A TOMAR UN CAFÉ": Samii Herrera

Desde el comienzo, el conflicto guarda su dosis de tensión dramática. Samii confirma en entrevista con TVyNovelas desde la inauguración de una tienda de cosméticos, que Ricardo Pérez la contactó por mensajes mientras él sostenía una relación formal con Zabaleta, desatando una tormenta de especulaciones en redes y medios.

Ella cuenta que el comediante pretendía “aclarar ciertos hechos ocurridos durante su relación pasada” y le propuso un café para conversar. Asegura que no hay nada romántico detrás de sus interacciones: fue un intento de diálogo en medio de malentendidos.

Samii Herrera, quien este 10 de octubre cumplirá 32 años, es madre de dos hijos (Luisa y Tiago) y ha utilizado su plataforma para unir su faceta como creadora de contenido con una narrativa de maternidad y empoderamiento. Su relación con Pérez comenzó en 2022 por redes sociales; según su versión, la pareja duró alrededor de un año y medio, aunque ella dice que fue más compleja de lo aparente. En nuestra plática la influencer alzó la voz:

“Es un tema bastante delicado, complicado, porque ya están atacando a mi familia, he recibido amenazas, insultos, hate, por parte del grupo de esta persona. He tratado de mantenerme al margen, pero ahora quiero decir mi verdad porque no tengo necesidad de mentir”.

Desde su narrativa, todo empieza con un mensaje que, en apariencia, buscaba saldar cuentas. “Efectivamente sí existió un mensaje, Ricardo me escribió por una situación, él quería preguntarme algo, pero a la vez me invitó a tomar un café. O sea, yo por respeto a mi pareja le dije que no me interesaba, porque además ya no tengo nada que hablar con él, creo que cada quien carga con sus culpas”. Según ella, el mensaje fue enviado después de 1 de junio, pero “lo vi al día siguiente, le dije ciertas cosas y todo quedó ahí”.

SAMII ESTÁ PREOCUPADA POR SUS HIJOS

Según Samii, el comediante, a través de su círculo cercano y fans, ha tratado de intimidarla con información privada de sus hijos, si ella seguía hablando de él en sus entrevistas.

El pódcast Cállate los ojos publicó las capturas de pantalla de los mensajes enviados por el comediante a su ex. Estas habrían sido las palabras del conductor de La cotorrisa: “Hola, ¿quieres hablar? Me han mandado muchos clips tuyos hablando de mí y no sé si quieras sacar algo de tu pecho o sólo es por contenido”. Y añade: “No te fui infiel y ni conocía a Susana cuando tú y yo terminamos. Sé que es difícil lidiar con todo lo que la gente opina. Sé que es frustrante tener tu nombre en bocas ajenas, pero tienes mi teléfono. Si necesitas un paro o traes un pedo o nomás quieres preguntar algo aquí estoy”. Al final del mensaje, Ricardo sí invita a su ex por un café: “Si quieres que nos tomemos un café, aquí estoy”.

“QUERÍA QUE TUVIERAMOS UNA RELACIÓN ABIERTA❞

Sin embargo, lo que para Samii era una conversación incómoda se tornó en una escalada de tensión: “Siento que él ya está rebasando límites, me da molestia y tristeza que se está metiendo con el tema de mis hijos. Yo soy mamá soltera, yo cuido y protejo a mis niños a como dé lugar. Y el hecho de que esta persona haya enviado un mensaje para exponer la intimidad de mis hijos, a mí no me parece, son cosas que todas las mamás cuidamos”.

Ricardo Pérez compartió una foto junto a Susana Zabaleta desde la cama Instagram

Al preguntarle si piensa tomar medidas legales, la chica guarda prudencia: “Tendría que asesorarme, lo que pasa es que yo me he quedado callada muchísimas cosas, mucho tiempo, por tener sororidad hacia una mujer que está envuelta en esto, al final ella no tiene la culpa, ella está muy enamorada, se respeta, pero creo que el hecho de que él no se haga cargo de sus acciones es bien complicado porque no es una situación que ha pasado sólo conmigo, sino con exnovias que él ha tenido”.

La traición, dice, le duele más porque la extravagancia del ataque no está sólo en los mensajes, sino en la exposición pública de sus hijos. “Yo lo cuidé, lo protegí, muchas veces no dije cosas, siempre lo hice ver de la mejor manera, pero me siento muy traicionada con el hecho de que ya él se esté metiendo con mis hijos”. En cuanto a Zabaleta, Herrera relata que Susana manifestó desconocer su identidad.

“Es que yo no tengo que demostrarle quién soy, con que la gente que me sigue sepa quién soy es suficiente. Pero claramente Susana sabe quién soy, no creo que desconozca, pero la respeto porque ella no me ha hecho, absolutamente, nada”.

Sobre la naturaleza del vínculo con Ricardo, Samii recalca: “En mi relación con él nunca hubo violencia, pero sí infidelidades”. Asegura que Pérez le propuso tener una relación abierta, pero ella siempre se negó: “Él me planteaba que tuviéramos una relación abierta y siempre le dije que no, por eso discutíamos”.

El desacuerdo emocional, y moral, se convierte en uno de los ejes de la ruptura. Y al reflexionar sobre lo que podría pasar si acude a la justicia, ella admite el miedo: “Si procedo legalmente no va a pasar nada, me da terror que en este país, cualquier violencia que se ejerza sobre una mujer es justificada”.

