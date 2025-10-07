Famosos
Samii Herrera
Famosos
Samii Herrera denuncia amenazas tras revelar que novio de Susana Zabaleta le envió mensajes
La influencer denuncia que ha sido blanco de hostigamiento y ataques tras revelar que Ricardo Pérez la contactó aunque sigue con la actriz.
October 07, 2025
·
Nayib Canaán