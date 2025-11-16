Suscríbete

Samia

Samia es frontal sobre su decisión de no ser mamá: “Todavía señalan a mujeres que no tienen hijos”
Pero en la ficción, la actriz interpreta a la madre de las protagonistas de “Contrato de corazones, tú y yo”.
November 16, 2025
 · 
Grisel Vaca