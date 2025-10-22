Suscríbete
Famosos

‘El Conquistador’ llega el 27 de octubre: ¿De qué trata el reality más extremo del mundo?

Julián Gil y Val Marín comparten nuevo proyecto en Canal 5 y ViX.

October 22, 2025 • 
TVyNovelas
el-conquistador---.jpg

El Conquistador

TelevisaUnivision prepara el estreno de su nueva competencia de supervivencia en horario estelar, “El conquistador: supervivencia extrema”.

La intensa competencia, conducida por los recién casados Julián Gil y Valeria Marín, se estrena el lunes 27 de octubre a las 8 p.m. por Canal 5 en México, ViX, y en Estados Unidos a través de UNIMÁS.

‘El Conquistador’ fue grabado en la costa de la República Dominicana. “El conquistador: supervivencia extrema” lleva a los concursantes al límite físico y mental.

Te puede interesar:
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’
October 10, 2025
 · 
TVyNovelas
las estrellas bailan en hoy nuevos participantes
Famosos
Lista completa de famosos confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
myrka de llanos.jpg
Myrka de Llanos: revelan que la despidieron de un día para otro en su programa de tv
October 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea montijofiesta.jpg
Famosos
Al interior de la fiesta de Galilea Montijo: hubo abucheos, indirectas y Aaron y Aldo nunca se vieron
October 08, 2025
 · 
Alejandro Flores

El premio es de $200,000 dólares (4 millones de pesos), y los participantes se enfrentarán a exigentes retos diarios, entornos naturales extremos, condiciones climáticas severas, escasez de alimentos y constante tensión psicológica.

‘El Conquistado’ es una competencia de alto riesgo definida por el trabajo en equipo, intensas rivalidades, estrategia y la amenaza constante de eliminación, ofreciendo una nueva versión del formato internacionalmente reconocido.

También se estrena ‘Luna de miel extrema’

Inmediatamente después de la transmisión del programa principal, el docu-reality exclusivo “Luna de miel extrema” estará disponible en ViX el mismo día, lunes 27 de octubre, en Estados Unidos, México y la mayoría de los países de América Latina.

“Luna de miel extrema” ofrece a los fans una mirada inédita a la vida de los conductores Julián Gil y Valeria Marín, mientras celebran su peculiar “luna de miel” durante las grabaciones de “El conquistador”.

Lejos del confort y el lujo, el docu-reality muestra la experiencia íntima de la pareja enfrentando las condiciones extremas de la producción. Entre mosquitos, incomodidades, largas jornadas de trabajo y la naturaleza salvaje, “Luna de miel extrema” abre las puertas a su vida personal, compartiendo su perspectiva única sobre la competencia y revelando historias que van más allá del programa principal.

“El conquistador: supervivencia extrema” también incluirá un adelanto exclusivo, “Travesía cruda,” una audaz serie digital original que lleva a los espectadores al corazón del ecosistema implacable y la intensa dinámica del reality más extremo en español.

Grabada en la selva de Los Haitises, en República Dominicana, y conducida por Arana Lemus, la serie muestra los desafíos físicos, emocionales y logísticos que enfrentan tanto los concursantes como los capitanes y el equipo de producción. Los seis episodios estarán disponibles en las plataformas digitales de TelevisaUnivision y en “Despierta América”.

¿Estás listo para ‘El Conquistador’?

Julián Gil El Conquistador
TVyNovelas
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Verónica-Castro-Yolanda-Andrade.jpg
Famosos
Yolanda volvió e insiste que lo suyo con Verónica Castro es verdad
October 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ana-gloria-trevi-.jpg
Famosos
Gloria Trevi se conmueve al recordar a su hija Ana Dalai: “No se supera”
October 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Juan-Osorio-Niurka.jpg
Famosos
Niurka defiende a Juan Osorio por querer ser padre a los 68 años y él pinta su raya
October 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
sergio-mayer-mori---.jpg
Famosos
Sergio Mayer Mori pone en duda veracidad de votos en ‘La Granja VIP’ y queda peor ante el público
October 22, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Maribel Guardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia pensó en quitarse la vida tras la muerte de Julián: “ya nada importa, ¡vale madre!”
La actriz rompió el silencio y contó algo que nunca había dicho públicamente.
October 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ixcateopan-y-taxco-dos-pueblos-magicos-que-te-van-a-sorprender-en-guerrero.png
Especiales
Ixcateopan y Taxco: dos Pueblos Mágicos que te van a sorprender en Guerrero
October 22, 2025
La-Tigresa-del-Oriente.jpg
Virales
‘La Tigresa del Oriente’ lanza su versión de ’Thriller’ de Michael Jackson: “me siento una felina fantasmal”
A pocos días de celebrar Halloween, ‘La Tigresa’ lanzó su versión del clásico tema de Michael Jackson.
October 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Medio-Metro.jpg
Virales
‘Medio Metro’ se convierte en papá en medio del luto por la muerte de ‘Medio Metro’ de Puebla
El popular bailarín sonidero confirmó que se convirtió en padre por primera vez.
October 22, 2025
 · 
Ericka Rodríguez