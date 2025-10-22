‘El Conquistador’ llega el 27 de octubre: ¿De qué trata el reality más extremo del mundo?

TelevisaUnivision prepara el estreno de su nueva competencia de supervivencia en horario estelar, “El conquistador: supervivencia extrema”.

La intensa competencia, conducida por los recién casados Julián Gil y Valeria Marín, se estrena el lunes 27 de octubre a las 8 p.m. por Canal 5 en México, ViX, y en Estados Unidos a través de UNIMÁS.

‘El Conquistador’ fue grabado en la costa de la República Dominicana. “El conquistador: supervivencia extrema” lleva a los concursantes al límite físico y mental.

El premio es de $200,000 dólares (4 millones de pesos), y los participantes se enfrentarán a exigentes retos diarios, entornos naturales extremos, condiciones climáticas severas, escasez de alimentos y constante tensión psicológica.

‘El Conquistado’ es una competencia de alto riesgo definida por el trabajo en equipo, intensas rivalidades, estrategia y la amenaza constante de eliminación, ofreciendo una nueva versión del formato internacionalmente reconocido.

También se estrena ‘Luna de miel extrema’

Inmediatamente después de la transmisión del programa principal, el docu-reality exclusivo “Luna de miel extrema” estará disponible en ViX el mismo día, lunes 27 de octubre, en Estados Unidos, México y la mayoría de los países de América Latina.

“Luna de miel extrema” ofrece a los fans una mirada inédita a la vida de los conductores Julián Gil y Valeria Marín, mientras celebran su peculiar “luna de miel” durante las grabaciones de “El conquistador”.

Lejos del confort y el lujo, el docu-reality muestra la experiencia íntima de la pareja enfrentando las condiciones extremas de la producción. Entre mosquitos, incomodidades, largas jornadas de trabajo y la naturaleza salvaje, “Luna de miel extrema” abre las puertas a su vida personal, compartiendo su perspectiva única sobre la competencia y revelando historias que van más allá del programa principal.

“El conquistador: supervivencia extrema” también incluirá un adelanto exclusivo, “Travesía cruda,” una audaz serie digital original que lleva a los espectadores al corazón del ecosistema implacable y la intensa dinámica del reality más extremo en español.

Grabada en la selva de Los Haitises, en República Dominicana, y conducida por Arana Lemus, la serie muestra los desafíos físicos, emocionales y logísticos que enfrentan tanto los concursantes como los capitanes y el equipo de producción. Los seis episodios estarán disponibles en las plataformas digitales de TelevisaUnivision y en “Despierta América”.

¿Estás listo para ‘El Conquistador’?