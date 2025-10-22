Yolanda volvió e insiste que lo suyo con Verónica Castro es verdad

“Se le cayó la máscara un ratito. Eso me tuve que comer yo muchas veces. Otra personalidad, la verdadera”.

Tras el emotivo regreso de Yolanda Andrade a los foros de televisión, luego de un retiro de ocho meses para enfocarse en recuperar su salud, la conductora habló de nueva cuenta sobre su vínculo con Verónica Castro.

Hace unos meses, parecía que Yolanda no se podría recuperar, pero este lunes 20 de octubre, se cumplió el milagro y pudo volver a su programa en Unicable.

Desde que el vehículo que la transportaba se estacionó a las afueras de la XEW, donde se graba ‘MoJoe’, la sinaloense fue recibida con gritos, aplausos y mucho amor. Montserrat Oliver fue quien la abrazó para darle la bienvenida.

En el pasillo de Unicable la recibían compañeros y amigos, y el foro se dejó vibrar en alegría por recibir de vuelta a la conductora. Las lágrimas se hicieron presentes, pues este regreso parecía imposible hace unos meses.

Esta semana se podrá ver el programa que grabaron, que marca el regreso de Yolanda Andrade a la emisión que comparte con su inseparable Montserrat Oliver. Ella había externado su tristeza por no estar juntas, y mientras la esperaban, amigas como Roxana Castellanos acompañaron a la rubia.

Las imágenes hablan por sí solas, y tal parece que volvió la Yolanda Andrade que siempre habíamos visto con Montserrat Oliver.

“No quiero irme de este mundo sin mi verdad”

Ante el regreso de Andrade, la prensa buscaba escuchar a la presentadora por los temas que se habían quedado en el tintero, entonces le cuestionaron de la reacción de Verónica ante lo que vivió con Yolanda, y con lo que se enojó mucho.

“Hace unos días encontramos a Verónica Castro en el aeropuerto… se incomodó ante los cuestionamientos… se refirió a mí, en lo personal, de que tengo cara de enojada, cara de amargura…”, dijo la reportera Berenice Ortiz, a lo que Yolanda Andrade comentó enseguida.

“¿Cómo sentiste eso? ¿Qué fuerte, verdad? Se le cayó la máscara un ratito. Eso me tuve que comer yo muchas veces. Otra personalidad, la verdadera”, expresó Andrade.

Y posteriormente compartió que le duele que “lo que pasó y fuimos a hacer a un lugar tan lejos y tan bonito. Lo que se vivió tan bonito acabó siendo un chisme de barrio y una cosa triste que nos ha llevado a las dos… a mí a que me apedree todo el mundo que porque si yo saqué no sé qué cosa. Nadie saca del clóset, tú sales solito”.

Y añadió que defenderá su verdad mientras le envió un mensaje a la madre de Cristian Castro. “Verónica, que Dios te bendiga a ti también y delante de la Virgen, yo nunca dije ninguna mentira, mucho menos para lastimarte. Nunca jamás lo dije”.

La reportera le cuestionó a la conductora de ‘MoJoe’ si cree que los buenos deseos y bendiciones que le mandó Verónica eran reales, a lo que respondió.

“No, por supuesto que no… la verdad me gustaría, pero no. No quiero irme de este mundo sin mi verdad. Para qué decimos mentiras, no vale la pena y tampoco tiene uno que especificar, pero ya basta. De este numerito ya estamos cansadas las dos. Y no voy a salir, porque apenas puedo caminar y hablar, a hablar de esta persona, porque vivas, imagínate lo que pasa, después muertas me va a perseguir una alma en pena”, finalizó.

Mamá de Yolanda buscó a Verónica

La presentador reveló que “fíjate que mi mamá le habló a la señora y mi mamá me pidió que ya no hablara de ella ni tampoco de lo que pasó”, dijo.

Andrade expresó también que a Verónica no le preguntaron nada malo y aún así reaccionó de forma terrible, pero eso no hará que la tache de mentirosa.

