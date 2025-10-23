Suscríbete
Telenovelas

Juan Osorio responde a Maxine Woodside por criticar a Fernando Colunga

El productor negó que se le haya quitado protagonismo a Colunga en la telenovela “Amanecer”

October 22, 2025 • 
Alejandro Flores
Debate entre Juan Osorio y Maxine Woodsine

El final de Amanecer está por suceder. Y eso tiene a Maxine Woodside “realmente muy enojada”.

La conductora de “Todo para la mujer” enfrentó a Juan Osorio pues considera que esta telenovela, en vez de darle su lugar a los protagonistas, ha privilegiado a los villanos.
“Lo que yo digo es que en esta novela Fernando Colunga no es el protagonista. Los protagonistas son los villanos. Le has dado más cancha a los villanos que a los protagonistas y eso me duele porque adoro a Fernando Colunga, lo quiero con todo mi corazón y resulta que no es el protagónico”.
Durante la emisión de este 22 de octubre del programa de Maxine, el productor Juan Osorio se defendió y argumentó su postura ante la propia Maxine.

“Fernando sí es el protagónico, lo que pasa es que los villanos siempre roban cámara. Además tengo dos villanos, que son Daniel Elbitar y Ana Belena que parece que no hacen nada y al final son los primeros que atacan”, dijo Juan Osorio.

Fernando Colunga y Livia Brito, protagonistas de “Amanecer”

La explicación de Juan Osorio

Amanecer cuenta la historia de de Leonel Carranza (Fernando Colunga), un terrateniente cuya bondad ha sido eclipsada por la traición y que ahora busca venganza. Equivocadamente dirige sus ataques hacia Alba Palacios (Livia Brito) y su familia, a los que cree responsables de su tragedia. Su venganza consiste en obligar a Alba a casarse con él sin amarlo.

La compleja relación se intensifica con la llegada de Sebastián Peñalosa (Daniel Elbittar), un médico con oscuros secretos y una peligrosa obsesión por Alba. A esto se suma Atocha (Ana Belena), la manipuladora hermana de Leonel, quien urde sus propios planes para mantener el poder de la hacienda Montoro, incluso si eso implica eliminar a su propio hermano.

El final de la historia sucederá en la pantalla de Las estrellas este viernes en su horario habitual de las 21:30.
Juan Osorio promete que será un final con un planteamiento que dejará satisfecho a los seguidores de la telenovela.
Pero Maxine insistió:

“Es que a Coliunga lo tuviste encerrado y encapuchado tres capítulos, amarrado y tapado... y luego lo tuviste en el hospital; a mí sí me tienes muy enojada, Juan”.

Osorio explicó que todo es parte de la trama y que el desarrollo de los personajes siempre responde a las exigencias de sus características.

“Es la historia la que te va llevando pero lo que sí te puedo decir es que el final de Amanecer le hace un homenaje al final de las telenovelas”.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
