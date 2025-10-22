Jorge Medina y Josi Cuen celebran shows históricos en la Plaza de Toros México este 24 y 25 de octubre

Ambos artistas han sido voces emblemáticas de La Arrolladora Banda El Limón, una de las más influyentes del regional mexicano. Jorge Medina, con más de 20 años de trayectoria en esa banda, dejó un legado fuerte de popularidad, baladas rancheras, éxitos duraderos y un estilo que muchos imitan.

En 2017 probó suerte como solista, lanzando el álbum Así o más claro, y posteriormente continuó con éxitos como Directo al corazón (2019), Tres vidas (2021), Secretos de mi memoria y Me vas a comparar (2023).

Por su parte, José Isidro Beltrán Cuen, conocido artísticamente como Josi Cuen, ingresó a La Arrolladora Banda El Limón en 2008 como uno de los vocalistas principales tras pasar por otras agrupaciones como Banda Azul y Banda Estrellas de Sinaloa. Durante su etapa con La Arrolladora Banda El Limón fue parte de muchos éxitos como Entre beso y beso, canción que les dio visibilidad internacional también.

En marzo de 2021, el cantante originario de Culiacán, Sinaloa, decidió iniciar su carrera como solista, lanzando sencillos como Y que te critiquen y Cumbia a toda banda; sin embargo, decidió comenzar camino junto a su excompañero Jorge, logrando lo impensable.

Aquí te presento la charla que tuve con ambos rumbo a sus conciertos en La Plaza de Toros México este 24 y 25 de octubre. Además, se presentarán el 19 y 21 de noviembre en el Estadio GNP Seguros.

Háblenme de su éxito...

JORGE: Como solista he hecho grandes conciertos y también hice duetos con varios y grandes amigos, como con Luis Ángel “El Flaco”, Pancho Barraza, La Adictiva, Julio Preciado y, justo cuando pensaba con quién más hacer un dueto, pensé en Josi Cuen, desde siempre lo había seguido.

¿Qué pasó después?

JORGE: Un día me invitan en la noche a salir, yo no quería, voy a la sala de la casa y veo un video de un niño con cáncer que dice: “Compa Jorge, compa Josi”, dijo el nombre de los dos, tenía nuestros nombres grabados, le mandé un saludo, le pedí a Josi que le mandara uno también y ahí quedó, lo que diga sale sobrando, el unirnos no pudo ser más orgánico.

Jorge Medina y Josi Cuen en vivo

En algún momento pensábamos que no se hablaban ustedes...

JORGE: Sí, no nos hablábamos, no es que nos cayéramos gordos, pero de alguna manera cada uno estaba viviendo su proceso.

JOSI: El tiempo que estuvimos juntos, cuando estábamos con la banda días, meses, año sin regresar a la casa era particular, porque estábamos cansados, y cada quien estaba metido en lo suyo.

¿Andaban a todo lo que da?

JOSI: Sí, pero cansados, con excesos, hacíamos nuestro trabajo, yo me quedé en la banda, Jorge inició su proceso, tanto musical como en la clínica, desde que yo entré a la banda él fue un maestro para mí. Pero cuando estábamos afuera estábamos descansando uno del otro.

Seguramente se preguntaron en algún momento si la gente los recordaba, me refiero en este tema de concepto…

JOSI: Yo lo vi que iba a pasar, mucha gente nos había querido juntar, incluso tú.

Sí, yo les dije...

JOSI: Pero ahora que llegó la propuesta dijimos: “Ahora, porque podemos llegar a lugares muy importantes”.

Hace tres semanas entrevisté a don René Camacho y pensé que diría otra cosa, pero dijo que estaba contento de que les fuera bien a los dos, dice que la única manera de estar enojado era que no hicieran las cosas bien...

JORGE: Respecto a lo que don René dijo, pues le agradecemos un montón, don René siempre ha sido una persona mesurada, es mi vecino y ha pasado el suficiente tiempo para estar bien. Nosotros aprendimos de estar en La Arrolladora.

¿Creen que La Arrolladora fue lo que fue por ustedes?

JOSI: Fue por todo el equipo, yo me doy cuenta que ahorita, desafortunadamente, las nuevas generaciones no tienen el compromiso, ahora los chavos te dejan tirado, no hay compromiso, no fue nada más por Jorge ni por don René ni por mí, las cosas sucedieron porque tenían que suceder.

JORGE: Yo aguanté esa etapa donde no había ni hoteles ni internet.

¿Todo fue bonito?

JORGE: Te voy a contar un secreto, terminó mi contrato en 2007, disfrutaba todo aunque fuera un trajín, a veces durmiendo en un catre, hicimos alguna vez en 14 días 18 conciertos, era muchísimo, yo en algún momento ya no podía, hasta tuve notas que decían que me quedaba sin voz, pero no parábamos, nadie se está quejando, porque somos unos caballeros, yo me perdí un poco porque comencé a dedicarme a mí.

Claro...

JORGE: Traté de sanarme yo mismo las heridas que yo solito me había provocado, maduré, desperté y me di cuenta que no fue La Arrolladora, yo fui el culpable de todo lo que me pasó, por eso regresé a la música.

