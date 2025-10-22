Suscríbete
Gloria Trevi se conmueve al recordar a su hija Ana Dalai: “No se supera”

La cantante habló sin filtros de todos los temas difíciles.

October 22, 2025 
MrPepe Rivero
En octubre 1999, Gloria Trevi fue la mujer más feliz por el nacimiento de su hija Ana Dalai, quien desafortunadamente murió a las cuatro semanas de nacida.

Las versiones en torno al fallecimiento y las circunstancias que la rodeaban han sido objeto de escándalo durante un cuarto de siglo. Lo cierto, es que para Gloria es una pérdida que simplemente no va a superar.

Al presentar la serie documental ‘Gloria Trevi: Sin Filtro’, en una conferencia de prensa, la cantante fue honesta sobre todos los temas y respondió sobre el tema de no tener su sus brazos a la pequeña que procreó con Sergio Andrade.

“Ella me ha acompañado todos los días. Voy al cine con mis hijos, y siento que ella va conmigo. Celebré el 10 de octubre 26 años de que ella esté en mi existencia, porque no es que se haya ido o haya desaparecido”.

Gloria Trevi admitió: “Si tú me dices cómo lo he superado... No creo que haya una madre que haya perdido un hijo y te diga que lo superó. No se supera”.

“Pero sigo adelante, porque siento dentro de mí, que ella me abrió los ojos, y lo hizo para que yo fuera feliz e hiciera felices a otras personas. La vida es un suspiro, no es para siempre”.

¿Dónde está Ana Dalai?

A Gloria Trevi, periodistas como Adela Micha y Gustavo Adolfo Infante, le han preguntado dónde está su hija Ana Dalai.

Ella ha dicho que claro que se preguntó dónde estaba, “sobre todo cuando supe que me habian mentido. Fui y busqué respuestas, y hable con la persona que tenía la respuesta. Ahora yo sé que mi hija está donde están las personas que amamos, están con Dios y están contigo”.

“No tengo un lugar donde llevarle flores, pero tengo mucha gente a la cual entregarles esa flor, y hacer el bien”, le respondió a Infante.

En su serie biográfica, Gloria Trevi no dudó en mostrar los momentos felices que vivió con Ana, como el día en que la bautizó.

