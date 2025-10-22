Suscríbete
Kalimba revela que tiene bipolaridad y epilepsia: “mis días malos eran espantosos, me quería morir”

El cantante compartió que enfrenta bipolaridad en segundo grado y que no lo sabía sino hasta hace algunos años.

October 22, 2025 
Ericka Rodríguez
Kalimba compartió cómo vive con la bipolaridad y la epilepsia.

“Tengo epilepsia en el lóbulo frontal izquierdo y bipolaridad en segundo grado, en mi caso es una cuestión neuronal para la cual estoy medicado”.

El cantante Kalimba fue invitado al programa ‘Miembros al Aire’, donde tuvo una charla con Facundo, Mauricio Castillo, Mau Nieto y Jean Duverger, y ahí habló con sinceridad sobre la enfermedad que desconocía que tenía.

“Hace como 6 años me empecé a tratar contra la bipolaridad. Tengo bipolaridad en segundo grado y no sabía… sí era muy intenso, o sea, mis días grandiosos eran ‘eh, venga, vamos, la fiesta, increíble y mis días malos eran espantosos, me quiero morir, me hago bolita o me voy a un antro a tomarme una botella entera. Sí tenía esto, pero no sabía que era porque mis emociones estaban disparadas. Entonces desde que me lo controlaron, mi cerebro me presentó un mundo nuevo donde dije ‘oye, creo que me emocionaba por cosas que no tenía qué”, dijo el exintegrante de OV7.

Kalimba explica que la bipolaridad determinó todas las cosas que estaban a su alrededor, particularmente sus emociones.

En la conversación, Facundo le preguntó si lejos de ser algo negativo no le ayudaría como artista, ya que vivir al máximo las emociones podría hacer que conecte más con él mismo y sus fanáticos. La respuesta de Kalimba fue precisa.

“Creo que te hace crear. Te hace un artista más empático al mundo real porque la mayor parte de las personas desean una media naranja, sufren profundamente cuando termina esa relación y están constantemente en la búsqueda de otra. La verdad es que la mayor parte de las personas estamos en una constante infelicidad. Estamos en una búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad contante significa infelicidad constante”, finalizó el intérprete.

La epilepsia también lo acompaña

En una entrevista previa con el periodista Heriberto Murrieta para el programa ‘M/Aquí’, el cantante de ‘Tocando fondo’ abordó con franqueza los desafíos de vivir con epilepsia del lóbulo frontal izquierdo y bipolaridad en segundo grado, condiciones que, según explicó, requieren tratamiento médico y psicológico constante.

“Tengo epilepsia en el lóbulo frontal izquierdo y bipolaridad en segundo grado, en mi caso es una cuestión neuronal para la cual estoy medicado”, explicó el artista quien subrayó que la naturaleza clínica de sus padecimientos y la necesidad de un abordaje profesional. Kalimba confirmó que sigue un régimen de medicamentos y terapia, lo que le permite gestionar los síntomas y mantener la estabilidad emocional.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
