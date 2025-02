Salvador Zerboni reapareció tras derrumbarse en vivo al ser el primer eliminado de La Casa de los Famosos All-Stars

La noche del pasado lunes 10 de febrero, Salvador Zerboni se convirtió en el primer expulsado de La Casa de los Famosos All-Stars 2025, reality en el que no logró permanecer ni una semana completa. La sorpresa fue tal, que el villano de telenovelas no pudo disimular su tristeza y rompió en llanto, solo para después regresar revitalizando, dando una lección de cómo este tipo de cuestiones negativas pueden convertirse en grandes enseñanzas.

Salvador Zerboni lanzó un contundente mensaje tras ser eliminado de La Casa de los Famosos All-Stars 2025

En un giro completamente imprevisto, Salvador Zerboni tuvo que abandonar la temporada 2025 de La Casa de los Famosos All-Stars, algo que le habría sido difícil de procesar, ya que durante su primera participación en 2022, quedó a nada de coronarse como el ganador, pero quedó en un nada despreciable segundo lugar frente a Ivonne Montero. Una vez procesado el shock, el actor mexicano reapareció en redes sociales con un par de lecciones y reflexiones muy importantes

“Mi tribu aluxe y ‘zerbonitas’. Su ‘Zerbonito’ les agradece por todo su inmenso apoyo. Seguimos adelante siempre”, escribió en una de las primeras historias que al artista subió a su cuenta personal después de lo sucedido.

Así reapareció Salvador Zerboni tras su expulsión de La Casa de los Famosos All-Stars 2025 Instagram

Posteriormente, Salvador Zerboni, que cabe recordar, en los últimos meses ha experimentado varios problemas de salud y hasta perdió el oído parcialmente, reposteó una fotografía y reflexionó acerca de cómo lidiar con estas adversidades. “Hoy es el primer día de tu próximo gran éxito”, se lee en esta postal donde aparece posando junto a dos amigas. Además, esta noche se incorporará al equipo de panelistas, donde compartirá con Sergio Mayer, Maripily Rivera y Alicia Machado.

Así reaccionó Salvador Zerboni cuando supo su fracaso en las votaciones contra Alfredo Adame

Cuando llegó el momento de que se develara su nombre como el primer expulsado de “La Casa de los Famosos All-Stars 2025", Salvador Zerboni no pudo disimular la enorme decepción que esto le causó. Es por esto que según se vio en la transmisión, primero le costó trabajo comprender lo que estaba pasando, pero una vez que “le cayó el veinte”, se cuestionó si había hecho algo mal.

Para su sorpresa, Alfredo Adame, quien lo superó en cuanto apoyo del público, se acercó a él para consolarlo y explicarle que él no actuó de forma incorrecta. No así, estas palabras no fueron suficientes y el antagonista de “Abismo de pasión” rompió en llanto. Después, de acuerdo con los dichos de Sergio Mayer, su colega se molestó tanto que evitó a toda costa dar entrevistas, algo que dijo, podría ser resultado de una especie de “golpe a su ego”, pues para ellos como actores es muy importante saber que cuentan con el apoyo del público.