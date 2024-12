Salvador Zerboni rompió en llanto al hablar sobre la enfermedad que lo hizo perder la audición

En semanas pasadas, Salvador Zerboni compartió los problemas de salud que lleva tiempo enfrentando, por los cuales tuvo que pasar varios días hospitalizado. Lamentablemente, su situación no mejoró enseguida y le provocó diversos efectos secundarios, entre ellos la pérdida parcial de la audición en un oído, situación que no le ha sido en absoluto sencilla de procesar.

Salvador Zerboni se quebró al hablar de su nueva realidad ahora que ya no escucha bien

Este 2024 fue brutal para Salvador Zerboni, quien de un día a otro, vio su realidad cambiar al ser diagnosticado con un padecimiento que le generó problemas de audición, al grado de que ya no escucha bien en el lado izquierdo. Es por esto que al momento de hacer un recuento de todo lo que vivió, se dio a la oportunidad de mencionar esta nueva realidad.

Durante una conversación con “Hoy”, el actor dejó ver una faceta sensible, muy distinta a la que suele mostrar en pantalla. Lo anterior ya que habló de sus ganas de “escaparse” de esta pesadilla y contarle a todos cómo se siente.

“Despierto, un café y me pongo a llorar porque me urge salir a la calle a correr, ¿me entiendes? Me urge platicar, tomar una cerveza con mis padres o con mis amigos, una copa. Salir a jugar y no puedo”, dijo el antagonista de “Abismo de pasión” al borde de las lágrimas.

Asimismo, el artista se mostró optimista con la idea de que logrará superar este obstáculo que la vida le puso, pero que también le dejó importantes lecciones, como el aprender a disfrutar hasta las cosas más sencillas que hay en la vida. Por último, Zerboni invitó al público a que valoren su tiempo y su salud, pues es lo más importante que se tiene, frase que concluyó dejando escapar algunas lágrimas.

¿Qué le pasó a Salvador Zerboni? La extraña enfermedad que casi lo deja sordo

De acuerdo con los dichos del exparticipante de La Casa de los Famosos, este problema fue una consecuencia directa del cuadro de hipoacusia que presentó.

“Estuve cinco días internado en el hospital. Me declararon hipoacusia súbita y vértigo. El domingo pasado desperté sin poder escuchar nada del oído izquierdo, lo perdí totalmente y tenía un vértigo que no podía ni caminar. He estado muy agüitado, triste, con mucho miedo, pero hay que agarrar al toro por los cuernos y aquí estoy”, contó el actor en una rueda de prensa de la obra “Vidita Mía” el pasado 19 de noviembre.