Belinda lapidó a Christian Nodal con una dura indirecta sobre su vida sentimental: ‘Nunca he dejado a una familia’

Luego de varios días en los que su intimidad despertó gran curiosidad, Belinda finalmente se atrevió a pronunciarse de los rumores que existen sobre su aparente amorío con un político y empresario mexicano. Asimismo, con una postura firme y decidida, la también actriz envió un fuerte comentario que para muchos se trató de una clara indirecta para Christian Nodal, quien se sabe, ha estado constantemente bajo el escrutinio público por su historial amoroso.

¿Belinda se burló de Christian Nodal? La contundente indirecta con la que atacó a su ex

Durante una reciente entrevista con POSTA Nuevo León, Belinda rompió el silencio acerca de su presunta nueva relación sentimental con José Luis García Parra. Durante la charla, la cantante aprovechó también para externar su molestia por ser constantemente juzgada por su intimidad, lanzando un comentario que habría estado dirigido a Christian Nodal.

“A mí siempre me relacionan con todo el mundo, me relacionan con todos mis amigos. Soy una mujer soltera, no tengo hijo, nunca he dejado a una familia, ¡nunca! Soy una mujer que tiene el derecho de salir con quien yo quiera”, sentenció la artista. Inevitablemente, estas declaraciones inmediatamente fueron relacionadas con su exprometido, que durante el último año ha estado rodeado de críticas por presuntamente haber terminado su romance con Cazzu para casarse con Ángela Aguilar, sin importarle que su primogénita tuviera apenas unos meses de nacida.

¿Por qué terminaron Christian Nodal y Belinda?

Este romance llegó a su fin en febrero de 2022, cuando de forma completamente inesperada, Belinda y Christian Nodal anunciaron que habían decidido cancelar su boda y terminar definitivamente su noviazgo. En su momento surgieron numerosos rumores en torno a cuál habría sido el detonante de esta separación, y aunque al principio no quisieron hablar del tema, poco después fue el sonorense el que se encargó de hacer públicos varios detalles de lo que realmente pasó.

Por lo que según las insinuaciones que el esposo de Ángela Aguilar hizo, todo comenzó a ir mal con la intérprete de “Cactus” por motivos económicos, pues incluso publicó algunos mensajes en redes sociales donde señaló que una de sus peleas fue porque no quiso darle más dinero. En contraste, hasta el día de hoy Belinda se ha negado a hablar de lo que vivió con su exprometido, algo que le reprochó en una de sus canciones, donde señaló que ella sí guardó silencio por su bien.