Un joven actor murió tras supuestamente contagiarse de gripa: es el segundo caso en una semana

Una nueva tragedia sorprendió al mundo del espectáculo, pues se confirmó la muerte de Liang Youcheng, un famoso actor. Este suceso se habría propiciado apenas un par de días después de que presentara síntomas de gripa, padecimiento que lamentablemente se le complicó, justo como pasó con otra de sus colegas.

¿De qué murió Liang Youcheng?

De acuerdo con información del medio de Malasia Hype, Liang Youcheng fue ingresado a un hospital a finales de enero, como consecuencia de que comenzara a experimentar una serie de complicaciones de salud, que en un principio se dijo, estaban siendo provocadas por un resfriado común. Sin embargo, su estado se agravó con el paso de los días ya que presentó una infección que atacó directamente su sistema nervioso central.

A pesar de que se intentó darle tratamientos para hacerlo mejorar, no hubo nada que pudiera hacerse para salvarlo, hasta que finalmente se dio su deceso en la clínica donde se encontraba. En cuanto a cuándo fue el momento exacto que se contagió, únicamente se sabe que todo se originó en el marco de las celebraciones por el Año Nuevo Chino, pero no está confirmado exactamente en qué región estaba festejando junto a su familia y amigos.

El actor Liang Youcheng murió a los 27 años Instagram

Este caso es bastante similar al de Barbie Hsu, una actriz taiwanesa que igualmente murió debido a que se enfermó de gripa, lo que más tarde le provocó una fuerte neumonía. En esa ocasión, trascendió que la artista de 49 años adquirió el virus durante unas vacaciones en Japón, viaje que hizo para pasar ahí Año Nuevo.

Barbie Hsu murió por complicaciones de neumonía tras haber contraído gripa Instagram

Quién era Liang Youcheng, el actor que falleció tras contagiarse de gripa

Liang Youcheng fue un actor chino, conocido por su participación en proyectos como “Echo of Her Voice” y “My Heart”, dos dramas que conquistaron la pantalla a nivel mundial. Al momento de morir, el histrión tenía apenas 27 años y se encontraba a punto de iniciar el rodaje de una serie llamada “It Girl in Tang Dynasty”, papel que se esperaba le ayudara a catapultar aun más su fama.