Sacan a Estefanía Ahumada de “La Isla” en ambulancia y de emergencia

La actriz y conductora peleaba contra Julieta Grajales cuando sufrió un golpe terrible

November 16, 2025 • 
Alejandro Flores
estefania ahumada.jpg

La conductora y actriz azotó

Instagram

"¡Doctoraaaa!”, grita Roy mientras trata de revisar si Estefanía Ahumada se encuentra bien.

O mejor dicho, mientras desesperadamente trata de tranquilizarla luego del tremendo golpe que se dio en la cabeza y en la cara.
Estefanía Ahumada se enfrentó a Julieta Grajales en una lucha cuerpo a cuerpo como parte del reto de eliminación de este domingo en el reality show La Isla.
Ahumada estaba ganando la lucha, la cual se escenificó en una especia de ring con piso de madera.
En un momento de la lucha, mientras Gary alienta a Julieta para que no le dé la vuelta a Estefanía, sucedió un movimiento brusco debido a la inercia de los cuerpos.

Julieta intentó darse vuelta mientras Estefanía estaba encima de ella. Ese mismo impulso provocó que Estefanía fuera arrojada hacia el piso con tanta fuerza que su cabeza azotó sin remedio.

¿Qué pasó después del golpe de Estefanía Ahumada?

El reality show La Isla Desafío Extremo está en sus semanas finales. Luego de la desaparición de los tiburones, desde hace un tres semanas los concursantes solamente compiten divididos en dos equipos: Águilas y Panteras.
Julieta es de las Águilas mientras que Estefanía pertenece a las Panteras.

etsafania ahumada (1).jpg

Así fue el golpe de Ahumada

Instagram

Inmediatamente después de que su cabeza azotó en el piso, los servicios médicos llegaron al lugar y revisaron a la actriz que se formó en el Centro de Educación Artística de Televisa y que actualmente trabaja para Telehit.

La revisión fue exhaustiva y se determinó que Estefanía fuera sacada en ambulancia de la zona del reality show de La Isla para ser atendida por los servicios médicos.

Estefanía Ahumada La Isla
 julieta grajales
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
