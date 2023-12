Aurora Valle destapa que Estaban Macías era el chismoso de Pati Chapoy en Ventaneando

Luego de haber destapado los malos tratos que tuvo con Pati Chapoy en TV Azteca y que provocaron su salida de Ventaneando en 2006, Aurora Valle ahora se le va a la yugular a Esteban Macías por haber hablado de ella en el programa ‘Chismorreo’.

“Tenía que presentarme a un curso de conducción para reporteros un fin de semana, yo ya tenía un plan familiar; fueron de chismosos con Pati Chapoy y me puso una surrad*, me fui por la gritoniza que me puso”, comentó hace unos días ‘Boris’ en entrevista con la periodista Inés Moreno.

¿Qué dijo Esteban Macías de Aurora Valle?

Fue en el programa ‘El chismorreo’, que conduce junto a Fabián Lavalle, que Esteban dio su versión, ya que Pati Chapoy mandó a sus conductores a un curso porque se grabaría el programa ‘Famosos en jaque’, donde Macías buscaba a un “conductor chacotero”.

“Me tocó estar ese día en la oficina, gracias al curso viene este regaño, en realidad es la conclusión o la gota que derrama el vaso de una serie de situaciones que ya no tenían contenta a Pati y que tenían que ver con Aurora Valle, que es una fantástica periodista y con un estilo particular. Eso ya le pesaba y le molestaba mucho a Pati porque ‘Boris’ ya no quería salir (a hacer entrevistas), sólo quería conducir. Se dio la oportunidad de un curso de movimiento escénico, de expresión artística y le dije a Pati: ‘Me gustaría que lo tomara Aurora’, me odio Aurora, Pati estuvo de acuerdo y ahí es donde explotó… No fue por la familia, se sentía menos porque la mandaban a un curso a la periodista”.

Aurora Valle hace fuertes revelaciones ¿Por qué salió de ventaneado? 👇 | 📺 #Chismorreo pic.twitter.com/9pzuPzcYtq — Chismorreo (@ChismorreoTv) December 6, 2023

Estas declaraciones llegaron a oídos de Aurora Valle y no se quedó de brazos cruzados y le contestó a su excompañero a través del canal ‘De historia en historia’.

“Aquí hay una maliformación, no es que yo no quiera salir a reportear, es que pedía que fuera parejo porque siempre era ‘Aurora para acá, Aurora las cápsulas, Aurora para allá'. Hicimos el piloto del programa que tu producías(Esteban Macías) y yo conducía, ‘Famosos en jaque’. Esteban no sé qué inventó, no sé qué choro fue a echarle a Pati para irse al Mundial de Alemania 2006. Se lanza el programa y Esteban no estaba y era el productor. Él se va cuando tenía un programa que le habían asignado aquí. ¿Por qué Esteban Macías estaba en la oficina cuando me gritoneó horroroso? ¿Quién cree que fue con Pati a decirle que Aurora no quiso ir al curso?, él fue. Si hubo un problema entre Pati y yo porque ya estaba harta de mí es porque no sé qué tantas cosas le habrá dicho (Esteban)”.

