Suscríbete
Famosos

La Casa le hace la gatada a Abelito por culpa de Guana: “Quedé como un tonto”

La dinámica de La Moneda del Destino de este 19 de septiembre resultó decepcionante para Abelito

September 19, 2025 • 
Alejandro Flores
abelito.jpg

Abelito se enojó

ViX

La noche de este viernes 19 de septiembre no hubo salvación, ya que las reglas cambiaron y se decidió que eso suceda en la Gala de eliminación.

En cambio, la Jefa ideó otra dinámica: una moneda del destino, la cual terminó por dejar a Abelito triste, decepcionado y hasta molesto porque “solo fui el mensajero”
Como cada vez que se juega una moneda de destino, La Jefa les pidió a los habitantes que se dedicaran a buscarla en toda la Casa.
El beneficio, que hasta ese momento no conocían los habitantes era una llamada telefónica con el exterior.
El juego comenzó con Guana merodeando el almacén, que es el lugar en el que la Jefa había escondido la moneda. Pero al intentar abrirlo, encontró la puerta cerrada, por lo que optó por ponerse a buscar en la alacena superior de la cocina.
Dalilah Polanco fue otra de las que intentó entrar al almacén, el cual, hay que recordar, permanece sellado para los habitantes y sólo se puede entrar cuando La Jefa activa la cerradura.
Luego de un par de minutos, la Jefa dio la pista de que en efecto la moneda estaba en el almacén y todos, incluyendo a Guana, fueron a buscarla.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
facundo-lcdlfm.jpg
Famosos
Facundo tras LCDLFM: “Es un golpe de humildad; pero la gente que insulta en redes está muy frustrada”
El sexto eliminado de La casa de los famosos México reconoce que sus seguidores no son un ejército, pero nos dice lo que un influencer no puede hacer como él
September 15, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
Famosos
Elaine Haro reacciona a su video romántico con Aaron Mercury en la recámara de La Casa de los Famosos
September 15, 2025
Famosos
Todos vs. Shiky: ¿Qué pasó en los posicionamientos de La Casa de los Famosos México?
September 14, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

Abelito fue el que la encontró en uno de los cajones inferiores y en cuanto todos volvieron a la sala, se le pidió que fuera al confesionario a contestar la llamada.

Abelito pensó que hablaba con su papá

Cuando contestó, Abelito comenzó a hablar y estaba tan emocionado que ni siquiera se sentó en el sillón. Del otro lado del teléfono, el comediante Daniel Sosa le respondía como podía.
Abelito comenzó a preguntar por la tienda, por los descuentos que él ha prometido y en ese momento soltó la palabra con la que suele referirse a su papa: “viejón”. Pensaba que hablaba con su papá y por eso le preguntaba por la tienda familiar que tienen en Zacatecas y bromeaba con las promesas de descuento que ha hecho desde la Casa.

Abelitomonedadeldestino.jpeg

Abelito pensó que hablaba con su papá

ViX

Ahí tuvo que intervenir la Jefa para decirle que NO estaba hablando con su papá. En efecto, Abelito pensó que la llamada era con su papá.
A partir de ese momento, Abelito se convirtió en un mero mensajero: Daniel Sosa le decía cosas que él tenía que correr para comunicárselas a Guana.

abelitollamadajpeg

Abelito habló con Daniel Sosa

ViX

En realidad, los amigos entrañables son Guana y Daniel Sosa, quienes han compartido escenarios teatrales durante mucho tiempo.
Al final de la dinámica, Abelito se dio cuenta de lo absurdo del momento que protagonizó:

“Quedé como un tonto”, lamentó, mientras se ponía chamarra y guantes.

No te pierdas La Casa de los Famosos México Abelito
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aldo-dona-lety-mariana.jpg
Famosos
¿Doña Lety MINTIÓ sobre groserías de Mariana Botas? Aldo De Nigris la delata: “Mi abuela inventa rumores”
September 19, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Juan-Soler-2.jpg
Famosos
Juan Soler: ¿Cuál es su estado de salud tras alarmas de preinfarto?, ¿está fuera de Top Chef VIP?
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ariadnalí-de-la-Peña.jpg
Famosos
Luto por Ariadnalí de la Peña: Quién era la actriz que murió a los 38 años
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sylvia-Pasquel.jpg
Famosos
Sylvia Pasquel pide a la prensa que deje en paz a su hermosa familia: “Ahí están los Aguilares”
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Raúl-Camila-Araiza.jpg
Famosos
Raúl Araiza le pidió a su hija Camila que se fuera de su departamento: “Ya haz tu vida”
El conductor habría confesado sentirse más tranquilo y listo para una nueva etapa de soltería en su propio espacio.
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Marianne-Gonzaga.jpg
Viral
Marianne Gonzaga publica perturbador video sobre “volverse loca” y le piden se calme al recordar a Valentina
La influencer hizo un tren que alertó a sus seguidores por su salud emocional.
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Perro-Torres.jpg
Famosos
Pedro Torres reaparece tras diagnóstico de esclerosis en concierto de Alejandro Fernández en Las Vegas
El cantante le rindió un breve homenaje al productor, quien estaba en primera fila viendo al ‘Potrillo’.
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Claudia-Lizaldi-Pedro-Moctezuma.jpg
Famosos
Claudia Lizaldi y Pedro Moctezuma se reconcilian y viajan a Japón: “vamos a arreglar las cosas”
En días anteriores, Claudia había publicado un mensaje anunciando su separación del empresario.
September 19, 2025
 · 
Ericka Rodríguez