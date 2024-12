Romina Marcos, la hija de Niurka Marcos, reveló que es homosexual: ¡así presentó a su novia!

Desde hace algún tiempo, los internautas ya habían especulado con la posible homosexualidad de Romina Marcos ; sin embargo, no fue hasta ahora que la joven influencer tocó este tema... ¡y vaya que lo hizo de la forma más explosiva posible!

Romina sí había sostenido romances con algunos chicos; sin embargo, ninguno prosperó debido a que ella no se sentía cómoda con los hombres. Por ello, ahora que tiene a su primera novia, la hija de Niurka y Juan Osorio no dudó en gritar su alegría a los cuatro vientos.

¿QUÉ DIJO ROMINA MARCOS DE SU NUEVA NOVIA?

Fue en el podcast “Deko en vivo” que Romina Marcos, de 29 años, contó cómo vive su primera relación homosexual y cuál fue la reacción que tuvo su familia cuando se enteró de sus preferencias: ¿Niurka se enojó con ella?

“A mis 29 años me estoy dando cuenta que soy lesbiana y mi círculo social, mi red de apoyo, es increíble”

A decir de Romi, como le dice su familia cariñosamente, el hecho de “salir del clóset” con casi 30 años de edad pudo haber sido complicado para cualquier otra persona, pero no para ella ya que tanto sus parientes como sus amigos la apoyaron mucho en esta etapa de su vida.

“A mis 29 años me estoy dando cuenta que soy lesbiana y mi círculo social, mi red de apoyo, es increíble (…) sí me siento muy bendecida”, expresó Romina al tiempo que reveló que su novia se llama Laura Salazar, una joven doctora que también se dedica a la creación de contenido en redes.

Para Romina, en este momento vive una etapa de enamoramiento muy intenso con Laura, su novia, en la que todo lo ven “color de rosa"; por ello, le aconsejó a sus fans que le hagan caso a sus verdaderos sentimientos: “Es padrísimo, alesbíanate”, expresó la hija de Niurka entre risas.

Ella es Laura Salazar, la novia de Romina Marcos. INSTAGRAM/romimarcos

“Una de las cosas que me he dado cuenta es la comunicación: en mis experiencias con hombres siempre tenía un nivel de ansiedad de hablar con ellos, o expresarme con ellos (…) entre mujeres, no te juzgan en ese aspecto”, aclaró Romina al asegurar que lo que más le gusta de su novia es el hecho de que puede hablar de todo con Laura.

¿CÓMO LUCE LAURA SALAZAR, LA NOVIA DE ROMINA MARCOS?

La apariencia de Laura Salazar dejó de ser un misterio pues, en las últimas horas, Romina Marcos se ha dedicado a postear toda clase de fotos para expresarle su amor a los cuatro vientos... ¡sin miedo a las críticas!

Romina y Laura posan abrazadas en una romántica postal. INSTAGRAM/romimarcos

Una de las imágenes resultó ser bastante reveladora para los internautas, pues en ella Romina presumió que asistió en compañía de su novia a ver a Niurka, su mamá, en la obra donde trabaja en la actualidad: “Lagunilla, mi barrio”.

Las tres lucen muy sonrientes en la foto, lo que acabó por confirmar que la vedette ve con buenos ojos esta nueva etapa en la vida de su hija: ¡que viva el amor!