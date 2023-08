Romina Marcos, hija de Niurka, se quiebra en llanto y confiesa: “Tengo herpes”

La cantante y actriz Romina Marcos decidió sincerarse con sus fans y seguidores para contarles el padecimiento de salud que sufre.

En un video que difundió en su cuenta oficial de Tik Tok e Instagram, la hija de Niurka Marcos y hermana de Emilio Osorio, reveló que fue diagnosticada de herpes zóster, un padecimiento que le ha ocasionado severos síntomas en su piel y organismo.

“Vaya sorpresa lo que tengo es herpes zóster. La razón es que somaticé mis emociones. Al no trabajar un dolor psíquico, el cuerpo lo saca, lo libera, y pasan este tipo de cosas”, comentó la creadora de contenido en el video que suma más 400 reproducciones en Instagram.

Romina mostró a los cibernautas las secuelas que le ha dejado como erupciones en la piel e inflamación de uno de sus párpados.

“Días atrás me empezó un dolor de cabeza en un lado de mi cara. Fui con mi doctor y me comentó que probablemente se debía a la ansiedad, pero después empecé a sentir como agujas en la frente, mucho ardor y vi agujas en la frente, y vi que me salían manchas”, reveló Romina en la publicación.

“Romi”, también se sinceró sobre su salud mental y aprovechó la oportunidad para enviar un contundente mensaje, al borde del llanto.

“Es un proceso de mucha paciencia. Lo más fuerte de estar viviendo esto es que yo solita, al no trabajar en mí, al no trabajar en mi salud mental llegué a este punto. ¿Por qué? Pues porque no me puse como prioridad, no me puse primero, no defendí lo que soy”, comentó la finalista de MasterChef Celebrity México, quien añadió que ya se encuentra en recuperación.