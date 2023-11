Romina Marcos, hija de Niurka, impacta en Instagram con nuevo rostro: conoce el antes y el después

La hija de Niurka Marcos y Jorge Francisco de Jesús Pasos Romero ha sorprendido a sus fans al presumir sus nuevos labios, los cuales lucen más carnosos, y aunque algunas personas han criticado el aspecto de la joven, otras la han llenado de halagos por su renovada apariencia.

Lo cierto es que no es la primera vez que Romina Marcos se somete a una cirugía estética, sus seguidores no olvidan eso, y es por ello que a través de los comentarios le sugirieron que busque ayuda porque realizarse tantos cambios en su cuerpo no es lo adecuado.

¿A qué otros procedimientos estéticos se ha sometido Romina Marcos y cómo lucía la influencer antes de ellos? En TVyNovelas te presentamos este listado que llamará tu atención.

ROMINA MARCOS Y SUS CAMBIOS A TRAVÉS DEL TIEMPO

En algunos videos antiguos de YouTube, es posible ver cómo lucía Romina Marcos, con unos labios delgados, senos pequeños, una nariz un poco más ancha y su largo cabello ondulado; sin embargo, poco a poco estos rasgos han ido desapareciendo con las cirugías e implantes.

Romina Marcos y su aspecto anterior a las cirugías. YOUTUBE

Estas son las cirugías que se ha realizado Romina Marcos a lo largo de los años:

IMPLANTES DE SENOS

Romina Marcos se decidió someter a los 20 años a una cirugía de aumento de busto; sin embargo, luego de un tiempo decidió quitarse los implantes y compartió su decisión a través de Instagram, en donde también le dio a sus seguidores un mensaje de autoaceptación.

RINOPLASTIA

Romina también decidió modificar su nariz, y de acuerdo con lo que la famosa le compartió a sus seguidores, se hizo la cirugía porque presentaba varios problemas al respirar.

BICHECTOMÍA

Para muchos de los seguidores de Romina fue fácil notar que la famosa se había hecho una cirugía en sus mejillas para adelgazarlas, ya que el cambio en su rostro fue más que evidente.

AUMENTO DE LABIOS

En las más recientes fotos de Instagram de Romina Marcos, podemos ver que luce unos labios visiblemente más carnosos, y aunque muchos de sus seguidores la felicitaron, otros expresaron su preocupación:

“Hasta donde vas a destruir tu cara y tu cuerpo claramente se ve que tienes un problema psicológico que aún no has superado ya que se nota en tu mirada una tristeza tremenda busca ayuda y ya no te autodestruyas”, se lee en uno de los comentarios.