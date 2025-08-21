Suscríbete
Roban computadora de Nicolás en estacionamiento de Plaza Mítikah y Erika Buenfil acusa: “Nunca nos ayudaron”

Aunque el joven pudo rastrear el aparato electrónico, no pudieron recuperarlo.

August 21, 2025 • 
MrPepe Rivero
erika-buenfil-nicolas-.jpg

Erika Buenfil y su hijo Nicolás

Octavio Lazcano

Ni un mes le duró la computadora nueva a Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, luego de ser víctimas de robo en el Centro Comercial Mítikah, al sur de la CDMX.

Durante la madrugada de este 21 de agosto de 2025, la actriz Erika Buenfil denunció el robo de la computadora de su hijo, quien estudia la universidad.

Los hechos ocurrieron luego de que fueron a cenar a Mítikah, lugar donde se desplomó un elevador recientemente, la noche de la premiere de la película ‘Mirreyes Vs. Godínez’.

Aunque dejaron su vehículo cerca de la entrada y vieron a guardias de seguridad, cuando regresaron a casa notaron que las computadoras no estaban. Erika resaltó que su vehículo no estaba forzado ni habían roto ningún vidrio para robar los aparatos electrónicos.

“El problema es que Mítikah no nos ayudó, les ponían una traba tras otra. Nunca nos ayudaron en nada, al contrario, se pasaban la pelota de un lado al otro”.

@erikabuenfiloficial

Así hoy. #fyp parati.

♬ sonido original - Erika Buenfil

Nicolás Buenfil también relató su vivencia

El joven universitario compartió que, aunque solicitaron ayuda, personal de seguridad se negó a mostrarles las imágenes de las cámaras de seguridad.

@nicodashbuenfil

Que mal la seguridad de México #nicobuenfil #mitikahcoyoacan #robo

♬ sonido original - Nicodash

Apenas el 7 de agosto de 2025, Nicolás había hecho el unboxing de su nueva computadora, una Macbook Pro, con valor de varias decenas de miles de pesos.

@nicodashbuenfil

Uffffff 🫦 #nicobuenfil

♬ sonido original - Nicodash

Erika Buenfil Nicolás Buenfil Robo
MrPepe Rivero
