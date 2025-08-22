Revelan video de Julio César Chávez Jr. esposado para repatriarlo a México

La detención del boxeador mexicano Julio Cësar Chávez Jr en Estados Unidos y su repatriación a México ha sido una noticia que generó incluso la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la Fiscalía, que informó que existe una orden de aprehensión desde 2023 por delincuencia organizada y tráfico de armas.

El hijo del múltiple campeón de boxeo Julio César Chávez fue detenido el 3 de julio en Los Ángeles, California, donde vivía y donde ya habia tenido un problema legal por la posesión de un arma ilegal.

Chávez Jr, quien ha tenido problemas de adicciones que son públicos y de los que ha hablado tanto su familia como él mismo, fue repatriado esta semana pero es hasta este 21 de agosto que las autoridades estadounidenses se pronuncian sobre el tema y publican fotos y un video del momento.

A través de un comunicado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) informó que la deportación sucedió desde Phoenix hacia Nogales.

“Chávez es una conocida amenaza atroz a la seguridad pública que tenía una orden de arresto activa en México por su participación en el crimen organizado, tráfico de armas, municiones y explosivos, y nunca debieron admitirlo en EU”, dijo el director de la Oficina de Detención y Deportación de Los Ángeles, Ernesto Santacruz.

La mueca de Julio César Chávez Jr. al ser deportado

En el video que difundió la ICE se puede ver, en unos cuantos segundos, que Chávez Jr. camina esposado y custodiado por agentes con el rostro cubierto. Se escucha una voz que menciona que “son unas dos horas nomás”, muy probablemente en referencia al tiempo del recorrido de Phoenix a Noagles por carretera.

En ese momento Chavez Jr reacciona con una mueca que parece una sonrisa. El video termina luego de eso.

El hijo de Chávez está actualmente en una cárcel de máxima seguridad en Hermosillo, Sonora. Su detención en Estados Unidos la ejecutó la ICE bajo la acusación de ingresar de forma ilegal al país.