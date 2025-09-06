Reportan que a Anel Noreña “le da un infarto"; la hospitalizaron de emergencia

Linet Puente, conductora Ventaneando, narró cómo fue que se enteró que Anel Noreña, viuda de José José, fue hospitalizada de emergencia luego de haber sufrido un “infarto”.

“Y de repente nos enteramos que no pudo llegar porque le dio un infarto”.

Anel, de 80 años, fue la segunda esposa del cantante José José, con quien vivió una de las etapas más complicadas en la vida del cantante.

Sobre su estado de salud hay varias versiones. En la misma emisión de Ventaneando, Rosario Murrieta, otra de las conductoras, habló de un “conato de infarto cerebral”, lo cual es un padecimiento diferente pero con síntomas similares.

Esto se sabe del actual estado de salud de Anel Noreña

Entre las pocas certezas que se tienen está el hecho de que actualmente Anel Noreña ya está en recuperación y ha superado la etapa crítica por lo que su vida no está en peligro.

De acuerdo con la narración de Murrieta, Anel tuvo la suerte de que justo cuando se estaba sintiendo mal, pasaba muy cerca de un hospital, por lo que decidió entrar a la zona de urgencias para ser atendida.

La página de servicios médicos de la cadena de hospitales Apolo explica en un artículo que muchas veces existe la confusión entre los dos padecimientos que se mencionaron en Ventaneando: infarto y accidente cerebrovascular.

“Aunque los síntomas de un ataque cardíaco y un accidente cerebrovascular pueden ser similares, son diferentes entre sí. Un ataque cardíaco ocurre cuando la pared interna de una de las arterias principales se bloquea debido a la placa. Por el contrario, un derrame cerebral ocurre cuando tienes un coágulo en el cerebro”.

Rosario Murrieta no aclaró la fuente que reportó el padecimiento de Anel pero señaló que en un principio, les dijeron que Anel había cancelado su reunión por que estaba de vacaciones.