Famosos

Yolanda Andrade se recuperó y pudo volver a ‘MoJoe': Así se reencontró con Montserrat Oliver

¡Se cumplió el milagro!

October 20, 2025 
MrPepe Rivero
yolanda-montserrat-reencuentro.jpg

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver

Instagram

Hace unos meses, parecía que Yolanda Andrade no se podría recuperar de su enfermedad. Pero este lunes 20 de octubre, se cumplió el milagro y pudo volver a su programa en Unicable.

Desde que el vehículo que la transportaba se estacionó a las afueras de la XEW, donde se graba ‘MoJoe’, la sinaloense fue recibida con gritos, aplausos y mucho amor. Montserrat Oliver fue quien la abrazó para darle la bienvenida.

En el pasillo de Unicable la recibían compañeros y amigos, y el foro se dejó vibrar en alegría por recibir de vuelta a la conductora. Las lágrimas se hicieron presentes, pues este regreso parecía imposible hace unos meses.

Esta semana se podrá ver el programa que grabaron, que marca el regreso de Yolanda Andrade a la emisión que comparte con su inseparable Montserrat Oliver. Ella había externado su tristeza por no estar juntas, y mientras la esperaban, amigas como Roxana Castellanos acompañaron a la rubia.

Las imágenes hablan por sí solas, y tal parece que volvió la Yolanda Andrade que siempre habíamos visto con Montserrat Oliver.

¿De qué se enfermó Yolanda Andrade?

Desde hace meses hay preocupación por la salud de Yolanda Andrade, quien se fue a Tulum para recuperarse. Ella misma confirmó lo que padece:

“Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura. Entonces en conclusión, quiere decir médicamente que me puedo morir antes que ustedes”, dijo Yolanda Andrade en agosto de 2025.

“Tengo una enfermedad degenerativa, poco a poco, no voy a poder caminar, ni hablar, etc”.

Yolanda incluso bromeó sobre que deberían producir su bioserie: “Después le voy a decir a Roberto Gómez Fernández que me haga mi bioserie y que la haga Michelle Castro, lo admiro mucho, es un gran cineasta. La hemos platicado mucho pero no es apta para niños”.

