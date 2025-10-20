Marco Flores y La Banda Jerez sufren intento de asalto y balean su autobús

Marco Flores y La Banda Jerez fueron víctimas de la delincuencia mientras viajaban por la carretera a Zacatecas.

Así lo dieron a conocer a través de sus redes sociales. Al parecer, todo se debió a un intento de asalto, dejando al chofer herido, sin reportar más lesionado.

“Continúa la inseguridad en las carrereras y ahora la víctima fue Marco Flores y la Jerez cuando regresaban de una presentación en Tlaxiaco, Oaxaca para dirigirse a jerez Zacatecas”, escribieron.

“El terror, el miedo, la incertidumbre se apoderaron de la banda cuando vivieron una situación en carretera”.

“El autobús de la banda recibió varios impactos de arma de fuego. Aunque hasta el momento no se ha determinado que sucedió”, detallaron.

“Afortunadamente los integrantes de la banda se encuentran bien y todo quedó en pérdidas materiales y el susto : “Gracias a Dios”, manifestaron en redes sociales.

Fueron seis balazos en el autobús

En entrevista con ‘De primera mano’, Marco Flores relató que, pese a los balazos, decidieron no detenerse en la carretera, para evitar peores consecuencias.

“El chofer está bien. Tuvimos la mala suerte de que nos tocara a nosotros.

“Nos empezaron a disparar de la sierra. No nos paramos, pero sí compartir la noticia para los compañeros y bandas, que tengan cuidado cuando van a lugares lejanos”,

“No nos paramos, gracias a Dios. Impactaron seis balas en el autobús, y gracias a Dios no pasó a mayores. El autobús es de dos pisos, venía lleno de gente”, relató Marco Flores a ‘De primera mano’.