Suscríbete
Famosos

Marco Flores y La Banda Jerez sufren intento de asalto y balean su autobús

¿Qué pasó?

October 20, 2025 • 
MrPepe Rivero
marco-flores-robo.jpg

Marco Flores y La Banda Jerez sufren intento de asalto y balean su autobús

Instagram

Marco Flores y La Banda Jerez fueron víctimas de la delincuencia mientras viajaban por la carretera a Zacatecas.

Así lo dieron a conocer a través de sus redes sociales. Al parecer, todo se debió a un intento de asalto, dejando al chofer herido, sin reportar más lesionado.

Te puede interesar:
fede-dorcaz-crimen.jpg
Famosos
Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’
October 10, 2025
 · 
TVyNovelas
las estrellas bailan en hoy nuevos participantes
Famosos
Lista completa de famosos confirmados para Las Estrellas Bailan en Hoy 2025
September 26, 2025
 · 
MrPepe Rivero
myrka de llanos.jpg
Myrka de Llanos: revelan que la despidieron de un día para otro en su programa de tv
October 09, 2025
 · 
Alejandro Flores
galilea montijofiesta.jpg
Famosos
Al interior de la fiesta de Galilea Montijo: hubo abucheos, indirectas y Aaron y Aldo nunca se vieron
October 08, 2025
 · 
Alejandro Flores

“Continúa la inseguridad en las carrereras y ahora la víctima fue Marco Flores y la Jerez cuando regresaban de una presentación en Tlaxiaco, Oaxaca para dirigirse a jerez Zacatecas”, escribieron.

“El terror, el miedo, la incertidumbre se apoderaron de la banda cuando vivieron una situación en carretera”.

“El autobús de la banda recibió varios impactos de arma de fuego. Aunque hasta el momento no se ha determinado que sucedió”, detallaron.

“Afortunadamente los integrantes de la banda se encuentran bien y todo quedó en pérdidas materiales y el susto : “Gracias a Dios”, manifestaron en redes sociales.

Fueron seis balazos en el autobús

En entrevista con ‘De primera mano’, Marco Flores relató que, pese a los balazos, decidieron no detenerse en la carretera, para evitar peores consecuencias.

“El chofer está bien. Tuvimos la mala suerte de que nos tocara a nosotros.

“Nos empezaron a disparar de la sierra. No nos paramos, pero sí compartir la noticia para los compañeros y bandas, que tengan cuidado cuando van a lugares lejanos”,

“No nos paramos, gracias a Dios. Impactaron seis balas en el autobús, y gracias a Dios no pasó a mayores. El autobús es de dos pisos, venía lleno de gente”, relató Marco Flores a ‘De primera mano’.

Robo VIRAL
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Gaby-Spanic.jpg
Famosos
Gaby Spanic cachetea en vivo a famosa participante ‘La Granja VIP’ y es expulsada
October 20, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Lolita-Cortés.jpg
Famosos
Lolita Cortés vive aterradora experiencia paranormal en su casa: “Si estás aquí no queremos problemas”
October 20, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Adrián-Marcelo-Doña-Alegría.jpg
Famosos
Mamá de Poncho de Nigris pone precio a entrevista con Adrián Marcelo y “no importa” si su hijo se enoja
October 20, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Esteban-Macías.jpg
Famosos
Esteban Macías sorprende con su radical cambio de imagen más femenino
October 20, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
juan-manuel-bernal-flavio-medina--.jpg
Famosos
Flavio Medina y Juan Manuel Bernal nos confiesan ya se les despertó su instinto paternal | VIDEO
“Ahora somos los patriarcas”... Los actores coinciden en la serie Nadie nos vio partir, son abuelos en la historia, y nos confiesan si el proyecto les despertó su instinto paternal.
October 20, 2025
 · 
Grisel Vaca
Enrique-Guzmán-Silvia-Pinal.jpg
Famosos
Enrique Guzmán revela qué le dejó como herencia doña Sivia Pinal
La ‘Diva del Cine de Oro’ y el cantante estuvieron casados durante casi una década y tuvieron dos hijos: Luis Enrique y Alejandra.
October 20, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
eduardosantamiran erika buenfil.jpg
Telenovelas
Eduardo Santamarina: Así fue su polémica primera telenovela con Erika Buenfil
¿Hubo romance entre los protagonistas de aquel melodrama?
October 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
gabriel-soto-entrevista.jpg
Famosos
Gabriel Soto renació y nos dice en exclusiva: “Toqué fondo, pero ya vi la luz”
El galán se repone después de una terrible depresión y pasar momentos delicados de salud.
October 20, 2025
 · 
Grisel Vaca