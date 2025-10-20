Suscríbete
Mamá de Poncho de Nigris pone precio a entrevista con Adrián Marcelo y “no importa” si su hijo se enoja

El youtuber le ofreció públicamente 150 mil pesos a ‘Doña Alegría’ a cambio de la entrevista, pero ella le pide más.

October 20, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Adrián-Marcelo-Doña-Alegría.jpg

Adrían Marcelo busca que la mamá de Poncho hable mal de su hijo.

Instagram

“Vamos a hablar sinceramente cosas yo, voy a hacer que cambie de parecer porque está mal”.

El influencer Adrián Marcelo busca vengarse de Poncho De Nigris tras mantener una fuerte rivalidad, y ha intentado que doña Leticia Guajardo le dé una entrevista.

Al igual que como hizo con Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, le ofrece una fuerte suma de dinero para que revele detalles de De Nigris para su canal de YouTube.

‘Doña Alegría’ dijo estar dispuesta a tomar la oferta a cambio de un incremento en la suma, aún cuando esto podría significar un grave conflicto con su hijo.

Poncho afirma que desde hace varios años sostiene una rivalidad mediática con Adrián Marcelo debido a las declaraciones que han lanzado uno en contra del otro. Considerando esto y los conflictos que De Nigris ha tenido con su mamá, causando distanciamiento, el youtuber le ofreció públicamente 150 mil pesos a ‘Doña Alegría’ a cambio de la entrevista.

La pide más dinero

La madre de De Nigris dijo estar dispuesta a charlar con Adrián Marcelo, sin embargo, lanzó una contraoferta en la que pidió aumentar la cantidad a 400 mil pesos, afirmando que su valor es mayor a lo que le ofrecieron.

“Él quiere renovar su imagen, vamos a hablar sinceramente cosas yo, voy a hacer que cambie de parecer porque está mal en todas sus cosas que hace y voy a tratar de inyectarle todo lo positivo que le inyecte a mis hijos de ser campeones, de ser fregones… Está mal porque él cree que es perfecto y no lo es, muchas veces no vemos nuestros errores, pero quiere cambiar, quiere hacer un cambio en su vida”, dijo Leticia Guajardo.

‘Doña Alegría’ fue cuestionada por el programa ‘De Primera Mano’ y allí dijo si cree que Poncho pueda molestarse por sus declaraciones y entre risas, la señora se mostró despreocupada.

“Ay, vive enojado toda su vida así que no importa. Se compone en unos dos meses”, dijo Guajardo al descartar que su hijo pueda ofrecerle la fuerte suma de dinero que pide a cambio de que no aceptar la entrevista con Marcelo.

Entrevista con Crista Montes

Tras su paso por ‘La Casa de Los Famosos México’, en su segunda temporada, Adrián Marcelo se enfrentó a Gala Montes con fuertes agresiones y fuera del reality, él le ofreció una entrevista a su mamá con el fin de que hablara mal de su hija.

Doña Crista apareció junto al conductor luego de que se diera a conocer que le estaba haciendo una jugosa oferta de dinero a cambio de poder entrevistarla.

En cuando a la suma inicial de 350 mil pesos realizada por Adrián Marcelo para hacerle una entrevista y que ella contara su versión en cuanto a su pelea con Gala Montes, Crista aseguró que lo habían negociado y que ella no fue quien lo buscó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
