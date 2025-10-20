Carolina Ross, tras ser eliminada de ‘La Granja VIP’, ¿era la tercera en discordia y provoca divorcio?

“Jamás voy a permitir que una persona sea infiel, manipuladora, mentirosa... que sea un narcisista completamente conmigo”.

La cantante originaria de Sinaloa, Carolina Ross, fue la primera eliminada de ‘La Granja VIP’, volviéndose tendencia en las redes sociales. Sin embargo, tras ser expulsada acaparó las miradas porque la señalan como la tercera en discordia en la relación de un famoso comediante.

Rumores en redes sociales surgieron luego de que el comediante regiomontano Kevin Contreras anunciara su divorcio con su esposa Naomy Villarreal días antes de la salida de Ross del reality.

El escándalo estalló luego de que Villarreal confirmara en un video que ella y Contreras —conocido como ‘El Comediante Bicolor’— habían decidido separarse formalmente. Aunque evitó mencionar nombres, dejó entrever que la ruptura se debió a una infidelidad.

Usuarios en redes no tardaron en reaccionar y recordaron cómo Kevin apoyó públicamente a Ross e incluso bromeó con conquistarla. En algún momento al interior de la casa, Carolina mencionó que “a Kevin le encanta coquetearme”.

A través de un video, Naomy anunció el inicio de los trámites de divorcio con su pareja.

“Yo no vengo aquí a fingir tener la vida perfecta. Hoy, oficialmente, Kevin y yo hemos tomado la decisión de separarnos de manera formal. Va a existir un divorcio”, declaró.

Aunque no expuso más detalles sobre los motivos de la ruptura, sí dijo que habría sido por una infidelidad y manipulación emocional.

“Jamás voy a permitir que una persona sea infiel, manipuladora, mentirosa... que sea un narcisista completamente conmigo. Yo me la jugué 100% por esta relación desde el día uno”, añadió.

Tras sus declaraciones, sus seguidores comenzaron a señalar a Carolina como la posible tercera en discordia, pues en varias ocasiones fue vista con el comediante. Incluso, la cantante habló abiertamente sobre él.

En una de las conversaciones en ‘La Granja VIP’, la intérprete reveló algunos detalles sobre sus relaciones pasadas. Comentó haberse ilusionado con alguien que vivía en la Ciudad de México y, tras alejarse, mantuvo contacto con dos personas: un “nepobaby” y un líder social de Monterrey, lo que ha llevado a especulaciones de que uno de ellos sería Kevyn.

Hasta ahora, ni Ross ni Contreras han dado declaraciones sobre las acusaciones. Ambos mantienen silencio en redes sociales, mientras los seguidores dividen opiniones entre quienes defienden su amistad y quienes aseguran que “hay más de lo que se ve”.