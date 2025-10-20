Lolita Cortés vive aterradora experiencia paranormal en su casa: “Si estás aquí no queremos problemas”

“Si estás aquí con nosotros, en buena onda, no queremos problemas sólo quiero que nos comuniquemos”

‘La Jueza de Hierro’, Lolita Cortés, habló de un lado poco conocido de entre sus cualidades: su sensibilidad para presenciar fenómenos paranormales.

Cortés, quien se encuentra dentro del reality ‘La Granja VIP’ le contó a su compañera Fabiola Campomanes su gusto por las historias de terror y recordó que su película favorita cuando era niña era ‘El Santo contra las momias de Guanajuato’, y admitió que nunca sintió temor al estar expuesta en ese mundo.

Sin embargo, fue hasta que se mudó de casa cuando tuvo contacto con un verdadero fenómeno paranormal que la llevó a salir corriendo de su hogar por las manifestaciones que presenció.

Lolita indicó que la casa donde vivía era un tipo apartamento al estilo inglés donde llegó a vivir con su entonces pareja, pero no fue hasta que se divorció que las presencias llegaron.

Aunque no específico en donde está la casona que la llenó de terror, Lolita dijo solamente que se ubica en el sur de la Ciudad de México y la cataloga como un sitio precioso, pero con una energía que no se puede describir. Añadió a su relato que sus hijos tenían de tres a ocho años cuando todo sucedió y que comenzó al remodelar el lugar tras su separación.

“Era una casa espectacular... Se va Sergio y ya quito todo. Cambié todos los muebles de la casa, mis hijos la pintaron... dije “necesito saber quién soy, estoy perdida. La casa tenía espejos hexagonales volteados y pequeñitos, en la pared, en la pared, en el techo y así estaba la casa, pero yo quité todo. Fueron tres años de vivir en la locura de lo que nos empezaron a hacer en la casa”, dijo Cortés.

Y siguió con la historia, indicando que con respecto a los espejos no le dio importancia a la disposición y pensó que se trataba de un gusto por los dueños de la casa, por lo que le resultó fácil quitarlos y poner pinturas en su lugar. Y al realizar esos cambios su hija Dariana comenzó a tener terribles pesadillas.

En aquel tiempo también uno de sus primos llegó a vivir con ella y su hija comenzó a dormir con ella, pero eso no hizo que se frenaran los sueños, por el contrario, las señales eran más fuertes, como lo que vivió su hijo Mariano.

Lolita contó que en una habitación había una moto que tenía sonidos integrados, pero ésta se encontraba en lo más alto de un librero cuando, una noche, ésta se encendió sin motivo alguno.

“Yo tenía un mueble enorme de madera porque era todo rústico... así súper mística yo con mis cosas. Y del mueble me avientan una tapa y dice ‘Balón’ (como le dice a su hijo Mariano) “se cayó”. Yo la vuelvo a poner y digo “si estás aquí con nosotros, en buena onda, no queremos problemas sólo quiero que nos comuniquemos”, expresó.

En ese momento las manifestaciones empezaron a ser más fuertes ya que la familia podía escuchar durante la noche como algo o alguien caminaba en el techo de la casa, pero no desde arriba sino como si estuviera de cabeza sobre ellos. Aunque Lolita intentaba buscar explicaciones lógicas ante lo que se presentaba, el punto de quiebre llegó cuando la entidad de una niña se manifestó frente a ellos.

“Llega ‘Balón’ (Mariano) una noche y me dice "¡ma! ¡ma!”, pero mal... Él desde su cuarto haciéndome así (señalando) a la puerta de cristal entonces yo desde el otro cuarto me dice “no salgas” y le digo "¿cómo que no salga?” Me asomo y no hay nadie, pero él me dice “no puedo pasar, está ella ahí... es una niña”, relató Cortés.

Entonces, la actriz y productora sólo le indicó a su hijo que corriera con ella y finalmente llegó a su habitación con una de las imágenes más impresionantes que el menor había visto.

Lolita describe que debido a su amor por lo sobrenatural, en aquellos momentos habían contado historias de terror, encendido velas e incluso ofrendado vino y comida para los duendes, todo esto sin dimensionar lo que habitaba esa casa.

Debido a aquellas manifestaciones, Cortés y su familia terminaron mudándose de casa para luego descubrir que el dueño había colocado aquellos espejos como una forma de protección, pues conocía los fantasmas que existían en aquel hogar.

‘La Jueza de Hierro’ terminó su historia afirmando que se fue de la casa sin nada, evitando llevarse los muebles para cargar con energía negativa y huyendo de todas las manifestaciones paranormales.