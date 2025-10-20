Suscríbete
Encuentran sin vida a ‘Medio Metro original’ en un canal de agua: Murió Paco Pérez

Descanse en paz.

October 20, 2025 • 
MrPepe Rivero
luto-medio-metro.jpg

Murió Medio Metro Original

Francisco Pérez, alias “El Medio Metro” del Barrio del Alto, fue encontrado sin vida en San Sebastián de Aparicio, en Puebla.

Este lunes 20 de octubre encontraron el cuerpo del conocido como ‘El medio metro original'; él se hizo viral por bailar en eventos sonideros.

Era autonombrado ‘Medio metro original’. Su cuerpo fue encontrado en un canal de agua con impactos de bala en la cabeza, por lo que autoridades iniciaron una investigación para encontrar a los culpables del presunto homicidio.

Elementos de la la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Guardia Nacional resguardaron la zona.

El gremio de sonideros está de luto

Paco Pérez, ‘Medio metro original’, saltó a la fama con Sonido Pirata. Bailaba vestido del Chavo del 8 y ganó seguidores en redes sociales.

Grupos de Facebook y páginas de sonideros han expresado sus condolencias por el deceso de Paco Pérez, el famoso ‘Medio Metro’.

Cabe mencionarse que NO es el mismo individuo conocido como ‘Medio metro’, famoso por haber participado en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

@sonidero_latino_tv

🔥Medio metro original vs medio metro viral! ¿Con cual te quedas? 🔥 #sonido_pirata #Medio_Metro #sonidero_latino #cumbiasonidera❤️

♬ sonido original - Sonidero Latino

Quien falleció fue Paco, mientras que José Eduardo Rodríguez Sandallo, es el otro famoso ‘medio metro’ que conquistó las redes sociales.

Descanse en paz.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
