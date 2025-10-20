Abelito revela que la primera vez que fumó marihuana: “terminé en el hospital y aprendí la lección”

“Desde que estuve en el hospital esa vez, sabía que no iba a volver a hacer una cosa de ese tipo”.

El famoso Abelito, de ‘La Casa de Los Famosos México’, ofreció una entrevista a Yordi Rosado, donde se sinceró y abordó temas sobre su vida personal, algunos que contó en el reality, pero también narró cosas que no habían salido a la luz.

Particularmente, Abelito expresó su experiencia al probar la marihuana y cómo ese episodio lo llevó a replantearse sus decisiones en el futuro. Además de identificar a las malas influencias, dijo.

Y es que, según el influencer, lo que comenzó con una simple curiosidad terminó convirtiéndose en una lección importante.

Abelito relató que la experiencia fue sumamente alarmante, pues no sabía que su cuerpo reaccionaría de forma inesperada y terminó siendo hospitalizado.

El exhabitante de ‘La Casa de Los Famosos’ recordó que aquella vez que probó la marihuana fue porque un amigo cercano le ofreció la hierba, sin imaginar que las consecuencias serían fatales. Este hecho abría trastocado a sus padres, quienes terminaron completamente preocupados por su salud.

Aunque esa hospitalización sólo quedo en un simple susto, indicó que a partir de esa vez jamás volvería a ingerir sustancias peligrosas.

“Desde que estuve en el hospital esa vez, sabía que no iba a volver a hacer una cosa de ese tipo”, declaró Abelito.

El ganador del tercer lugar de ‘La Casa de Los Famosos México’, atravesó la experiencia sin verla como algo negativo, pues considera que ese momento fue como una advertencia que lo ayudó a definir su rumbo. Añadió que desde esa vez jamás ha vuelto a acercarse a la droga o a cualquier otra sustancia que ponga en riesgo su salud física y mental.

Alcohol sí, drogas no

Aunque Abelito dijo no a las drogas, el alcohol sí es algo que bebe con regularidad, como se vio en el reality show. Incluso, antes de ingresar a

‘La Casa de Los Famosos’ lanzó un tequila de agave azul.

‘Belicona’ es el nombre de la bebida que puso a la venta el influencer.