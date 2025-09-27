Suscríbete
Reportan detención del papá de Julión Álvarez en Campecehe, ¿qué paso?

El cantante, hasta ahora, no se ha pronunciado sobre el reporte que involucra a su padre

September 26, 2025 • 
Alejandro Flores
julion alvarez.jpg

Julión álvarez no ha hablado sobre la detención

Instagram

En el Registro Nacional de Detenciones aparece el reporte de la aprehensión de César “N”, quien ahora se sabe es el padre del cantante de regional mexicano Julión Álvarez.

El reporte de la detención de su padre se suma a varios problemas legales que ha tenido el cantante desde hace 8 años.
Primero se enfrentó al juicio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos al ser acusado de tener negocios relacionados con el crimen organizado.
Durante un lustro, Julión no tuvo acceso a sus cuentas en Estados Unidos y tampoco pudo entrar a ese país.
Finalmente, luego de la investigación, el Departamento del Tesoro retiró su nombre de su llamada “lista negra”.
Sin embargo, en mayo de este 2025, a Julión se le impidió otra vez el ingreso a Estados Unidos cuando estaba por viajar para dar un concierto.
A Julión, en esta ocasión, le retiraron su visa de trabajo. El cantante aseguró que el suceso fue un mero proceso burocrático que se resolvería pronto.

¿Qué se sabe de la detención del papá de Julión Álvarez?

Ahora enfrenta la detención de su padre, la cual sucedió en Campeche.
Lo que se reporta es que la Policía Estatal detectó que la camioneta en la que viajaba él junto con otros tres acompañantes tenía reporte de robo. El reporte también señala que esos acompañantes portaban armas de fuego.
Medios locales informan que los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. El cargo por el que fueron acusados es portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Julión Álvarez no se ha pronunciado sobre el reporte de la detención de su padre, la cual, habría sucedido ayer jueves.

El concierto falso de Julión Álvarez

Mientras tanto, el cantante enfrenta otro problema: el anuncio de un concierto falso.
En redes sociales circula la promoción y venta de boletos para un supuesto show en el estadio del club Algodoneros del Unión Laguna.
Pero la tarde de este viernes, las autoridades del estadio y el club anunciaron que el concierto es falso y recomiendan no comprar los boletos.

julión álvarez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
