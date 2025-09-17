Concierto de Julión Álvarez en Puebla termina con 12 personas aplastadas

‘El Rey de la Taquilla’ regaló un show de más de tres horas bajo una producción imponente.

Por lo menos una docena de personas resultó lesionada, aunque no de gravedad, en el concierto de Julión Álvarez, organizado en el Paseo Bravo de la ciudad de Puebla.

Poco después de la ceremonia del Grito de Independencia, centenares de personas se dirigieron al lugar para disfrutar del concierto, sin embargo, se encontraron con varios cierres de calles contraladas por la policía estatal.

Los asistentes comenzaron a aglomerarse y empujarse para intentar pasar pese a las restricciones, los elementos policiales intentaron contenerlos, pero no resistieron y los asistentes tiraron las vallas metálicas para avanzar hacia el escenario.

Entre empujones varias personas que estaban pegadas a las vallas metálicas se cayeron y empezaron a ser aplastadas por la gente descontrolada que estaba más atrás en el acceso.

Elementos policiales y algunos civiles, entre jalones, sacaron a las personas que ya eran pisoteadas para ponerlas a salvo hasta que lograron restablecer el control.

Por suerte, las lesiones que presentaban los afectados no fueron de consideración, aún así algunas sí recibieron atención prehospitalaria.

Los arcos de los detectores de metales empleados para controlar el acceso seguro de los asistentes al concierto de Julión Álvarez también sufrieron afectaciones.

Las autoridades colocaron un punto de revisión y allí decomisaron objetos metálicos, botellas, latas, cinturones y utensilios que pudieran ser utilizados como armas o poner en riesgo a los asistentes. Sin embargo, el momento en el que empezó el concierto la gente se impacientó y terminó ingresando a la fuerza por ese lugar derribando los arcos, las vallas metálicas y aventando todo lo que estaba a su paso.

Una vez que pasó ese momento de crisis, el personal de seguridad levantó los muebles derribados y retiró todo aquello que quedó obstruyendo el paso.

“Extravían” camioneta

Otro incidente que ocurrió en pleno concierto de Julión Álvarez fue la “pérdida” de una camioneta GML Sunray 2025 color blanco del área de monitoreo que dejaron estacionada en inmediaciones del templete de Julión Álvarez.

El elemento a cargo señaló que llegó a las 7:30 de la noche al lugar y a las 11:30 se dio cuenta que no estaba la unidad por lo que reportó el hecho a sus superiores y se activó la búsqueda de la unidad con placas de circulación SR15032.

¡Susto! 😱Personal de SSP Puebla “extravía” camioneta durante concierto de Julión Álvarez; pensaron que fue robada... ya fue ubicadahttps://t.co/cYOahRJU8Q — URBANO📍Noticia Puebla y Tlaxcala (@urbano_noticias) September 17, 2025

Por lo anterior la Secretaría de Seguridad Pública activó los protocolos para el prereporte de robo de la unidad tipo vagoneta, de acuerdo con el Registro Público Vehicular (Repuve).

La unidad fue localizada después por el personal aunque se desconoce en qué circunstancias, pero se dice que todo se trató de una confusión.

Concierto sin pausas

Pese a todo, ‘El Rey de la Taquilla’ regaló un show de más de tres horas bajo una producción imponente, pues Álvarez está celebrando 18 años de carrera artística.

“Vamos a cantar de las viejitas, vamos a recordar canciones que he ido grabando”, indicó Julión Álvarez, acompañado de más de 20 músicos, sin tomar ningún receso, salvo cuando invitó al escenario a dos jóvenes talentos y a su pequeño ahijado.

El cantautor originiario de Chiapas, que ha lanzado más de 10 álbum mes en su carrera, ofreció el concierto gratuito, financiado con una inversión de 15 millones de pesos por parte del gobierno de Alejandro Armenta Mier.