Quinto eliminado de La Casa de los Famosos: ¿Quién salió hoy 31 de agosto y cómo reaccionó?

La placa multitudinaria con 7 habitantes nominados generó una gala dominical emocionante desde los posicionamientos y sinceramientos.

Con Alexis Ayala como el villano favorito y Facundo como su enemigo natural, la Casa de los Famosos tuvo una eliminación que impuso nuevo récord con más de 17 millones de votos.

Los nominados eran Alexis, Aaron Mercury, Abelito, Dalilah Polanco, Mar Contreras y Mariana Botas.

Toda la gala de eliminación estuvo marcada por el enfrentamiento entre Facundo y Alexis Ayala, quienes se enfrentaron en el posicionamiento en el que el conductor acusó al actor de haberlo amenazado con golpearlo.

Alexis negó la acusación y aseguró que esa era una interpretación suya. “Eso es lo que tu ves” dijo Alexis. “Sostenlo”, le reviró Facundo en una discusión que se extendió más allá de los posicionamientos.

Lo que pasó en la sala de nominados

Galilea Montijo le mostró a los siete nominados cada una de las votaciones que se hicieron el miércoles. Aunque sorprendidos, todos aceptaron que lo que vieron era más o menos lo que se habían imaginado.

El primero que regresó a La casa fue Dalilah Polanco, quien mostró una cara de asombro cuando escuchó su nombre

El segundo de los nominados que fue salvado por el público fue Mar Contreras, quien se abrazó con el resto de los nominados del Cuarto Noche pero no con Mariana Botas.

El tercero que no fue eliminado y regresó al juego fue Alexis Ayala, a quien le aulló su manada

El cuarto en regresar a La Casa de los Famosos fue Aldo de Nigris.

El eliminado del 3 de agosto

Al carrusel de eliminado subieron entonces Abelito,, Mariana Botas y Aaron Mercury.

