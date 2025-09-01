Suscríbete
Famosos

Quinto eliminado de La Casa de los Famosos: ¿Quién salió hoy 31 de agosto y cómo reaccionó?

Las acusaciones entre los habitantes fueron constante en toda la gala dominical del reality show

August 31, 2025 • 
Alejandro Flores
quintaeliminacioncasadelosfamosos.jpg

Los siete nominados de la placa multitudinaria

ViX

La placa multitudinaria con 7 habitantes nominados generó una gala dominical emocionante desde los posicionamientos y sinceramientos.

Con Alexis Ayala como el villano favorito y Facundo como su enemigo natural, la Casa de los Famosos tuvo una eliminación que impuso nuevo récord con más de 17 millones de votos.
Los nominados eran Alexis, Aaron Mercury, Abelito, Dalilah Polanco, Mar Contreras y Mariana Botas.
Toda la gala de eliminación estuvo marcada por el enfrentamiento entre Facundo y Alexis Ayala, quienes se enfrentaron en el posicionamiento en el que el conductor acusó al actor de haberlo amenazado con golpearlo.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
comida casa de los famosos.png
Famosos
Día y Noche pelean por la comida: ¿Inician los Juegos del Hambre en La Casa de los Famosos México?
El queso, las tortillas y el chocolate son los motivos de la mayor parte de las disputas entre los habitantes
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Tiembla el Cuarto Noche: Shiky gana la salvación este 29 de agosto ¿a quién salvó en LCDFM?
August 29, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025
Famosos
El romance “olvidado” de Aaron Mercury con una influencer que ahora lo ningunea: “me vale”
August 29, 2025

Alexis negó la acusación y aseguró que esa era una interpretación suya. “Eso es lo que tu ves” dijo Alexis. “Sostenlo”, le reviró Facundo en una discusión que se extendió más allá de los posicionamientos.

Lo que pasó en la sala de nominados

Galilea Montijo le mostró a los siete nominados cada una de las votaciones que se hicieron el miércoles. Aunque sorprendidos, todos aceptaron que lo que vieron era más o menos lo que se habían imaginado.

  • El primero que regresó a La casa fue Dalilah Polanco, quien mostró una cara de asombro cuando escuchó su nombre
  • El segundo de los nominados que fue salvado por el público fue Mar Contreras, quien se abrazó con el resto de los nominados del Cuarto Noche pero no con Mariana Botas.
  • El tercero que no fue eliminado y regresó al juego fue Alexis Ayala, a quien le aulló su manada
  • El cuarto en regresar a La Casa de los Famosos fue Aldo de Nigris.

El eliminado del 3 de agosto

Al carrusel de eliminado subieron entonces Abelito,, Mariana Botas y Aaron Mercury.

La Casa de los Famosos México No te pierdas
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
juan soler y paulina mercado.jpg
Famosos
Juan Soler revela la dramática historia de su hijastro: “Necesitaba un riñón para seguir viviendo”
August 31, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis ayala y mariana.jpg
Famosos
“Para eso me contrataron": Alexis Ayala revela por qué nunca está en las fiestas de LCDFM
August 31, 2025
 · 
Alejandro Flores
dalilah y mar contreras.jpg
Famosos
Mar le dice a Dalilah que le falta empatía y humildad; ella responde con esta cara
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar.jpg
Famosos
Al interior de la casa de Emiliano Aguilar en Tijuana: “Piensan que tengo un gran estudio pero me vale”
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
frankenstein.jpg
Series y Cine
Guillermo del Toro divide opiniones con su “Frankenstein” en Venecia: No hubo ovaciones
En el estreno de Venecia, el cineasta mexicano defendió su película de las malas críticas
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis ayala (6).jpg
Famosos
Preocupa la salud de Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México
Varias veces, algunos habitantes le han recriminado su poca energía para las fiestas pero todo indica que hay otra explicación a sus actitudes
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
MURIÓ UNA FAMOSA ACTRIZ A LOS 62 AÑOS.jpg
Viral
Luto en la TV: Murió repentinamente presentadora de noticias a los 42 años
Descanse en paz
August 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abelito-lastimado.jpg
Famosos
Fiesta de LCDLFM se salió de control: Lastimaron a Aldo y Abelito acabó con la cabeza sangrada
Shiky jaloneó a Abelito luego de que él lo empujó.
August 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero