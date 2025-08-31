Suscríbete
Famosos

“Para eso me contrataron": Alexis Ayala revela por qué nunca está en las fiestas de LCDFM

El actor dejó claro que no va a cambiar su actitud durante los posicionamientos en las galas dominicales

August 31, 2025 • 
Alejandro Flores
alexis ayala y mariana.jpg

Ayala y Botas se critican mutuamente

ViX

Alexis Ayala otra vez está convertido en el villano favorito de La Casa de los Famosos México.

Pero en esta ocasión, no solamente reiteró que no cambiará sus actitudes a pesar de que Mariana Botas y Dalilah Polanco lo consideran agresivo y grosero sino que reveló la razón por la que se comporta de esa manera.
También habló ampliamente sobre las fiestas de los viernes, en las que ha generado una gran polémica ya que en cada uno de las cinco que han sucedido, Alexis se limita a cenar, tomarse la foto en el escenario temático y luego se va a dormir.

“Lo que pasa es que yo ya fui un rockstar y me fui de fiesta como ustedes nos se imaginan; el día que yo les cuente todo lo que he vivido, no me lo van a creer”, les dijo el actor durante la cena de nominados.

Mariana Botas, quien ya en una ocasión anterior le pidió a Alexis que no le falte al respeto pues considera que sus posicionamientos son demasiado agresivos, le señaló:

“Lo que quisiera que cambiaras es que en los posicionamientos fueras el mismo que eres el resto de los días en La Casa. Porque eres un caballero, eres amable con nosotras”.

“No voy a cambiar": Alexis

Alexis, en su turno, le contestó que eso no es posible. Para empezar porque es parte del juego que decidió hacer desde el primer día ya que cuando están en los posicionamientos, él no ve género. Asegura que juega contra concursantes, sin importar si es hombre o mujer.

“Y no voy a cambiar porque para eso me contrataron”, dijo en tono lapidario para no dejar dudas.

La frase es reveladora e incluso la reafirmó más adelante en su argumentación. “Eso me pidieron que hiciera”.
Luego insistió en una declaración que ha hecho en otras ocasiones, que su familia es su prioridad.

“Yo no voy a las fiestas porque llevo siete años de vida extra y prefiero tenerla con mi esposa y mis hijas”.

Por eso mismo, el actor mexicano no tiene la intención de hacer otra cosa en los posicionamientos más que mantener el personaje para el que fue contratado y en el cual, por cierto, es un experto porque durante su carrera ha hecho muchos villanos en las telenovelas.

“Yo me posiciono con la intención de mover, pero nunca de insultar”, remató.

La Casa de los Famosos México Alexis Ayala
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
abelito-lastimado.jpg
Famosos
Fiesta de LCDLFM se salió de control: Lastimaron a Aldo y Abelito acabó con la cabeza sangrada
August 30, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Christian-Castro.png
Famosos
Cristian Castro confirma boda con Mariela Sánchez: será el 2 de febrero en la Basílica de Guadalupe
August 30, 2025
 · 
Luz Meraz
Edwin Luna.png
Famosos
Edwin Luna adopta con humor el apodo de “Reina Grupera” y confiesa que comparte ropa con su esposa
August 30, 2025
 · 
Luz Meraz
poncho de nigris adrian marcelo.png
Famosos
Poncho De Nigris reta a Adrián Marcelo a pelear en el aeropuerto
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
AleksSyntek.png
Aleks Syntek provoca memes y burlas con su “baile del robot” en pleno concierto
Un clip viral del cantante ejecutando un paso robótico desató una ola de burlas, memes y comentarios sarcásticos.
August 30, 2025
 · 
Luz Meraz
comida casa de los famosos.png
Famosos
Día y Noche pelean por la comida: ¿Inician los Juegos del Hambre en La Casa de los Famosos México?
El queso, las tortillas y el chocolate son los motivos de la mayor parte de las disputas entre los habitantes
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
survivor.jpg
Series y Cine
Survivor México: Ya hay dos finalistas pero el otro lo dejan en suspenso
Será este domingo 31 de agosto cuando se sepa quién gana los 2 millones de pesos
August 30, 2025
 · 
Alejandro Flores
shiky salvacion.jpg
Famosos
Tiembla el Cuarto Noche: Shiky gana la salvación este 29 de agosto ¿a quién salvó en LCDFM?
El reality show enfrentó por primera vez a tres contendientes: Shiky (del cuarto Día) contra Alexis y Aldo (del Cuarto Noche)
August 29, 2025
 · 
Alejandro Flores