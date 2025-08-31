“Para eso me contrataron": Alexis Ayala revela por qué nunca está en las fiestas de LCDFM

Alexis Ayala otra vez está convertido en el villano favorito de La Casa de los Famosos México.

Pero en esta ocasión, no solamente reiteró que no cambiará sus actitudes a pesar de que Mariana Botas y Dalilah Polanco lo consideran agresivo y grosero sino que reveló la razón por la que se comporta de esa manera.

También habló ampliamente sobre las fiestas de los viernes, en las que ha generado una gran polémica ya que en cada uno de las cinco que han sucedido, Alexis se limita a cenar, tomarse la foto en el escenario temático y luego se va a dormir.

“Lo que pasa es que yo ya fui un rockstar y me fui de fiesta como ustedes nos se imaginan; el día que yo les cuente todo lo que he vivido, no me lo van a creer”, les dijo el actor durante la cena de nominados.

Mariana Botas, quien ya en una ocasión anterior le pidió a Alexis que no le falte al respeto pues considera que sus posicionamientos son demasiado agresivos, le señaló:

“Lo que quisiera que cambiaras es que en los posicionamientos fueras el mismo que eres el resto de los días en La Casa. Porque eres un caballero, eres amable con nosotras”.

“No voy a cambiar": Alexis

Alexis, en su turno, le contestó que eso no es posible. Para empezar porque es parte del juego que decidió hacer desde el primer día ya que cuando están en los posicionamientos, él no ve género. Asegura que juega contra concursantes, sin importar si es hombre o mujer.

“Y no voy a cambiar porque para eso me contrataron”, dijo en tono lapidario para no dejar dudas.

La frase es reveladora e incluso la reafirmó más adelante en su argumentación. “Eso me pidieron que hiciera”.

Luego insistió en una declaración que ha hecho en otras ocasiones, que su familia es su prioridad.

“Yo no voy a las fiestas porque llevo siete años de vida extra y prefiero tenerla con mi esposa y mis hijas”.

Por eso mismo, el actor mexicano no tiene la intención de hacer otra cosa en los posicionamientos más que mantener el personaje para el que fue contratado y en el cual, por cierto, es un experto porque durante su carrera ha hecho muchos villanos en las telenovelas.