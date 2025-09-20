¿Quiénes son las 20 parejas que tuvo Alexis Ayala antes de conocer a Cinthia Aparicio?

Una de las principales razones por las que Alexis Ayala está profundamente enamorado de Cinthia Aparicio es que lo ha apoyado en los momentos de mayor crisis económica.

“La gente dice que cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana. Deberían de ver lo que ha sido Cinthia para mí en estos años en los que he estado en bancarrota, ella me dijo: yo voy a trabajar para que la carencia se sienta menos en esta casa porque yo sé que tú vas a resolver... y resolvimos juntos”.

Alexis, al hablar de lo que significa Cinthia, soltó una frase demoledora:

“Cinthia no es el amor de mi vida, yo he tenido 20 amores de mi vida y siempre me había equivocado”.

De inmediato surgió la pregunta de quiénes han sido esos 20 amores con los que Alexis se equivocó. Algunas de sus parejas han sido figuras públicas y hay un rastro mediático de sus relaciones pero otras no lo han sido tanto.

Aquí te presentamos el recuento de las parejas que sabemos que han sido relaciones confirmadas de Alexis Ayala.

Beatriz Zazueta

Fueron pareja cuando Alexis todavía no era una estrella. Tenía 23 años y comenzaba a tener oportunidades en telenovelas pero aún no era una figura. Con ella tuvo su primera hija

Itati Cantoral

Fue un romance tubrulento. Vertiginoso. De mucha fiesta, según recuerda el propio Alexis Ayala quien, por esa época, era el co protagonista de Cadenas de amargura y se hizo amigo de Raúl Araiza, quien era novio de Daniela Castro.

Los cuatro formaron un equipo infalible para las fiestas: Araiza ha contado que hubo días en los que se iban de fin de semana a pesar de los compromisos de grabación del lunes. Estuvieron comprometidos pero no se casaron.

Karla Álvarez

La actriz venía de ganar fama y prestigio por su actuación en “María Mercedes”, como la hermana de Thalía. Fue entonces que comenzó una relación con Alexis Ayala, quien pronto se convenció de que deberían casarse. El matrimonio se celebró en 1994 y solamente duró 8 meses. Ayala está convencido de que fue un error.

El noviazgo se mantuvo oculto mucho tiempo

Luis Fernanda

Ex integrante de Garibaldi con quien vivió un peculiar romance pues Sergio Mayer era la pareja anterior de Luisa Fernanda y siempre ha asegurado que ella lo engañó con Alexis. Ellos lo niegan.

Y curiosamente los dos actores son amigos entrañables a pesar de que no se ponen de acuerdo en lo que sucedió en aquel triángulo amoroso.

Patricia Díaz

Comenzaron su relación en 2004 y aunque vivieron juntos, en diciembre de 2006 decidieron separarse.

Ana Brenda Contreras

Fue uno de sus noviazgos más duraderos: casi cuatro años estuvieron juntos pero su separación fue igual de contundente. Sin embargo, no hubo escándalo y por el contrario, Alexis siempre ha dicho que fue un rompimiento “civilizado”. Ana Brenda no ha dicho lo contrario.

Fernanda López

Su relación más estable hasta antes de lo que vive hoy con Cinthia. Ayala y Luisa Fernanda han vivido dos momentos dramáticos: primero el nacimiento de su hija Robertha, ue fue sietemesina y tenía los pulmones colapsados. Y segundo, el infarto de Alexis, que sucedió cuando estaban finiquitando su divorcio en Acapulco.

Cinthia Aparicio

Al comienzo, su relación provocó polémica por la diferencia de edades.

La boda de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio

Con el paso de los años han demostrado que su amor está por encima de cualquier crítica y han sobrevivido a crisis económicas (dos bancarrotas) y emocionales (Alexis intentó quitarse la vida).

