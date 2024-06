¿Quién es Paula Machado, la famosa modelo que podría estar en la mira de Christian Nodal?

Aunque Christian Nodal

Cualquier pista, por mínima que sea, es de gran importancia para los internautas, quienes están ávidos de saber cuál sería la próxima conquista de Nodal en caso de que, atenazado por la presión, deje a Ángela Aguilar y corra a los brazos de otra mujer.

En medio del amplio abanico de posibilidades que se abrió, se destaca en especial el nombre de... ¡otra argentina! Así es, al parecer Christian Nodal no puede ocultar su afición por las mujeres de esa nacionalidad y ya ha comenzado a seguir en redes a una modelo que de inmediato acaparó la atención de los fans.

¿QUIÉN ES PAULA MACHADO Y QUÉ TIENE QUE VER CON CHRISTIAN NODAL?

Paula Machado es una modelo argentina que en las últimas horas ha llamado la atención de los internautas debido a que Christian Nodal comenzó a seguirla en sus redes sociales, por lo que para muchas personas quedó clarísimo que el cantante “le echó el ojo” a pesar de que ya tiene novia.

“No sé qué hablan ustedes, soy amiga y estilista, pero ok”

Todo inició hace unos días, cuando Christian Nodal compartió unas fotos de su experiencia en la Semana de la Moda de París que fueron comentadas por Paula, la cual ni siquiera dudó en llamar al cantante “su mejor amigo”. La respuesta del famoso, quien le dejó un corazón envuelto en llamas, acabó por desquiciar a los internautas.

Esta no es la única interacción que hay entre Paula Machado y Christian Nodal, pues desde el pasado mes de marzo el cantante le ha dejado a la modelo comentarios y Me gusta que no han hecho sino aumentar la controversia entre sus fans.

En cuanto a su versión de los hechos, la argentina Paula Machado se mostró bastante incómoda y, ante la insistencia de sus seguidores, rompió el silencio acerca de la verdadera naturaleza de su relación con Nodal: “No sé qué hablan ustedes, soy amiga y estilista, pero ok”, le respondió a una persona que le preguntó de este delicado tema.