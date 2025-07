Quién es Marlon Colmenarez, el supuesto ex novio de Wendy Guevara que niega las acusaciones de fraude

La disputa entre Wendy Guevara y Marlon Colmenarez ha escalado fuertemente en redes sociales, luego de que el influencer rompiera el silencio y confirmara que la integrante de “Las Perdidas” le regaló una camioneta de lujo. Ahora, Wendy lo acusa de haberla vendido falsificando su firma, un señalamiento que él niega rotundamente.

¿Qué dijo Marlon sobre las acusaciones de Wendy Guevara?

En su cuenta de Facebook, el creador de contenido fitness expresó con molestia que ha sido bombardeado por mensajes negativos, por lo que decidió aclarar públicamente su versión de los hechos.

“Wendy me regaló una camioneta (...) nadie la obligó, no éramos novios, solo me la quiso regalar y ya”, declaró.

Según explicó, la camioneta quedó registrada a nombre de Wendy, aunque firmó de manera distinta a como aparece en su identificación oficial, algo a lo que él no prestó atención en ese momento. Tiempo después, ella le pasó la tutela del vehículo. Sin embargo, cuando Marlon intentó venderla a una concesionaria para comprarse otro auto , ocurrió un movimiento que ahora podría considerarse como fraude.

Marlon Colmenarez le manda mensaje a Wendy Guevara 🤯😱🔥 pic.twitter.com/BrHXAhNnET — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 1, 2025

“La camioneta está retenida por órdenes de ella, pero me la regaló hace dos años. No le afecta en nada si yo la quiero vender, pero está dolida porque dejé de hablarle y no quise volver a verla”, lamentó el influencer.

¡Wendy Guevara tomará acciones legales!

Por su parte, Wendy Guevara asegura que llegará hasta las últimas consecuencias legales para que se haga justicia por este presunto fraude.

En entrevista con el programa Hoy, declaró: “Muchos años fui la tonta de muchas personas, de una persona, pero ya no me voy a dejar”.

¿Cuál es el pasado entre Wendy y Marlon?

Marlon Colmenarez fue vinculado sentimentalmente con Wendy Guevara desde hace varios años . Durante la transmisión de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, surgió el rumor de que estaban saliendo, aunque luego se aclaró que solo era una estrategia mediática mientras Wendy consolidaba su carrera en México.

Marlon y Wendy Guevara se conocieron en redes sociales. (Instagram @marloncolmenarezoficial04)

Marlon, de origen venezolano y actualmente con 28 años, se dio a conocer por sus apariciones ocasionales en los videos del canal de YouTube de Wendy, lo que le permitió formar su propia comunidad de seguidores. En 2019, también participó en el reality “Enamorándonos”.

Hoy, como él mismo señaló, están completamente distanciados, pese a que trabajaron juntos durante mucho tiempo.

