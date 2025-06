¡Luto mundial! Murió de manera repentina una leyenda del cine y la televisión: el desgarrador mensaje de su esposa

El actor Rick Hurst falleció de “manera repentina” a los 79 años, según confirmó su primera esposa, Candace Kaniecki, en un breve pero desgarrador mensaje para el medio TMZ. La noticia ha conmocionado a Hollywood y a los fans de la icónica serie “Los Dukes de Hazzard” (1979), donde alcanzó fama internacional.

Lo más sorprendente es que Hurst estaba bien de salud e incluso tenía varios proyectos en puerta para el próximo mes. ¿Qué fue lo que pasó?

¿De qué murió Rick Hurts?

De acuerdo con los primeros reportes, el deceso ocurrió la tarde del jueves 26 de junio en Los Ángeles. Sin embargo, hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de su muerte , según informó el medio Deadline.

Rick Hurst en “M*A*S*H*" de 1972. (Especial)

La falta de información ha generado desconcierto y especulaciones entre sus seguidores, especialmente porque Hurst no presentaba problemas médicos recientes y seguía activo profesionalmente.

Despedida entre lágrimas de su compañero Ben Jones

Uno de los testimonios más conmovedores llegó por parte de su excompañero de reparto, Ben Jones, quien publicó una emotiva despedida en su cuenta de Facebook:

“No me parece justo que Rick Hurst haya fallecido esta tarde. Cuando sucede algo tan inesperado, es más ‘difícil de procesar’, como dice la expresión actual”, escribió Jones.

Y añadió con profundo cariño: “Conozco a Rick desde hace más de 45 años y no hubo un minuto de ese tiempo en el que no me hiciera sonreír o reír. Claro que era un comediante profesional, pero sobre todo, tenía un corazón tan grande como Texas. (...) Descansa en paz, viejo amigo”.

Cancelan eventos de Rick Hurst

El museo Cooter’s Place, en Pigeon Forge, Tennessee, también se pronunció tras confirmar la cancelación de los eventos programados con Hurst para el 3 de julio de 2025. La institución se unió al duelo que embarga a los fanáticos y a quienes trabajaron con él durante décadas.

¿Quién fue Rick Hurst? Un ícono de la comedia en TV

Rick Hurst fue un actor y comediante estadounidense muy querido por el público. Nació el 1 de enero de 1946 y alcanzó gran popularidad al interpretar al carismático “Cletus Hogg” durante cinco temporadas en la serie de CBS “Los Dukes de Hazzard”, un clásico televisivo de los años 80.

Además, participó en múltiples producciones, incluyendo “On the Rocks” (1975), “The Bob Newhart Show”, “Gunsmoke” y “The Wonder Years”, dejando una huella imborrable en la historia de la televisión.

Rick Hurst deja un legado artístico y una profunda tristeza entre sus colegas, amigos y fans . Le sobreviven su hijo, el también actor Ryan Hurst, y su exesposa Candace Kaniecki.

