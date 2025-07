Marlon confirma que Wendy Guevara lo mantenía y le compró camioneta, pero ahora la acusa de estar “dolida”

Desde que Wendy Guevara estaba en La Casa de los Famosos México, en redes sociales había grupos de personas que pedían no votar por ella porque le había comprado una camioneta de alta gama a Marlon Colmenarez, y aunque ambos intentaron ocultarlo, finalmente queda confirmado de que así fue.

El asunto resurge en pleno julio de 2025 porque Wendy Guevara pretende emprender acciones legales por presunto fraude, ya que alguien falsificó su firma para poder vender la camioneta con valor de 1 millón de pesos.

Todo quedó explicado en un video publicado por el propio Marlon Colmenarez en su cuenta de Facebook, donde confirmó que Wendy Guevara lo mantenía, no le permitía trabajar y le regaló la camioneta hace dos años. El bailarín incluso relató que la factura estaba a nombre de Wendy, quien se la endosó y firmó, pero no como estaba en su identificación oficial.

Marlon Colmenarez le manda mensaje a Wendy Guevara 🤯😱🔥 pic.twitter.com/BrHXAhNnET — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 1, 2025

Así que ahora, que él pretendía venderla a la concesionaria para comprarse otra camioneta, surgió el presunto fraude dentro del papeleo. A decir de Marlon, la camioneta está retenida en la concesionaria, y pide a Wendy olvidar todo, y recordar que ella le regaló la camioneta y “no le afecta en nada” si él pretende venderla.

“Me va a querer demandar o meter preso; yo no hice esa carta, la hicieron ahí (acusa a alguien dentro de la concesionaria de firmar a nombre de Wendy)... Ella me la regaló hace dos años, así que no le afecta en nada si yo lo voy a vender, no le afecta, pero está dolida porque yo le dejé de hablar y no quise volver a verla. Entiendan eso, si ella me regaló, me dio lo que quiso que porque ella quiso, nadie la obligó”.

Marlon aseguró que si él hubiera querido seguir en contacto con Wendy, “ahorita no tuviera una camioneta, tuviera cinco, porque ella siempre quiso darme todo”.

Por si fuera poco, Marlon le recordó a Wendy que ella gastó el millón de pesos en la camioneta porque quiso, y no debería reclamarlo... “después no se le puede estar quitando o no le puede estar molestando, ya lo que se dio, se dio, ya lo regalaste; las cosas que se regalan no se quitan si supuestamente lo hiciste de corazón”.

“Ya supéralo, olvídalo, ya pasó”, dijo Marlon, a la vez de decir que Wendy “se la pasa manteniendo hombres, sigue yendo a lugares de strippers y gasta cuentas de 50 mil o 100 mil pesos, es su problema, yo lo sé, pero entonces por qué dice '¿Por qué él no puso ni un refresco en cuatro años?’, pero la señora no me dejaba ni trabajar, ella decía '¿para que vas a trabajar bebé?, yo te doy todo, yo te apoyo en tu carrera artística’, y ahora se burla de que yo me creo artista”.