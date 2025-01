¡Wendy Guevara se puso estricta! Así paró en seco a Marlon Colmenarez tras exhibirla por acoso

La relación de amistad y complicidad que Wendy Guevara y Marlon Colmenarez sostuvieron durante bastante tiempo dio un giro inesperado luego de que el modelo venezolano estallara contra “La Perdida” y, con unas fuertes palabras, la denunciara por acosarlo sexualmente.

Todo comenzó cuando Wendy aseguró que un exnovio la maltrataba y, aunque ella no dijo nombres, “el saco le quedó" a Marlon Colmenarez, quien además de advertirle a la influencer que ya no hablara de él, aseguró que en más de una ocasión quiso forzarlo a tener relaciones íntimas, ¡qué fuerte!

TE PUEDE INTERESAR:

¿CÓMO INICIÓ EL PLEITO ENTRE MARLON COLMENAREZ Y WENDY GUEVARA?

Como te comentamos, a Marlon Colmenarez no le gustó mucho que Wendy Guevara , con quien apareció en varios videos en vivo y a quien incluso hospedaba en su casa cuando ella viajaba a la Ciudad de México, exhibiera algunas presuntas intimidades de su relación.

“Si tú no hablas de mí, yo no hablo de ti, pero si tú hablas de mí, yo voy a responder”

“Ella siempre quiere victimizarse y eso no fue en lo que quedamos, si tú no hablas de mí, yo no hablo de ti, pero si tú hablas de mí, yo voy a responder”, expresó el modelo en un video en vivo que dejó a más de una persona con la boca abierta ya que, en él, Marlon Colmenarez sostuvo que la leonesa lo acosó varias veces.

“No es justo que yo siga siendo el malo, ¿por qué no cuentas las veces que me acosabas cuando después de tomar, y algo más, querías tener relaciones íntimas?”, aseguró Colmenarez.

¿QUÉ MENSAJE LE ENVIÓ WENDY GUEVARA A MARLON COLMENAREZ?

Wendy Guevara, por supuesto, no se quedó callada ante estas bombas y desde Tailandia, el país asiático donde se encuentra para la grabación de un nuevo proyecto , le aconsejó a Marlon Colmenarez que mejor se calmara porque ella nunca se refirió a él.

“No eres el único y no creas que el mundo gira a tu alrededor”

A través de un video en vivo grabado desde un santuario de elefantes, Wendy Guevara le recordó a Marlon que ella hablaba de los maltratos de un exovio y no de un amigo.

“En ningún momento dije tu nombre (…) aprende a cerrar ciclos, ya cerré el ciclo contigo hace mucho (…) después de que acabé la amistad contigo he conocido muchísimas personas, no eres el único y no creas que el mundo gira a tu alrededor”, aseguró la creadora de contenido de forma terminante.

“Tú nunca fuiste mi ex, siempre fuiste mi amigo, siempre lo has dicho, no sé por qué te pusiste el saco (…) si tú quieres decir o hablar cosas o lo que sea, dilo, yo estoy aquí trabajando, tengo mucho trabajo”, concluyó.