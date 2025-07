Wendy Guevara confirmó que fue víctima de fraude y ya procedió contra el responsable: ¿sabe quién lo hizo?

Mientras se recupera de la fuerte infección estomacal que la llevó hasta el hospital, Wendy Guevara también está preparándose para continuar con la demanda que interpuso por robo de identidad y fraude, delitos de los que fue víctima hace poco. Aunque se trata de un tema delicado y que ya está siendo tratado por la ley, la influencer aseguró que no está dispuesta a olvidar esta situación, ni a permitir que las personas en las que llegó a confiar la traicionen sin ninguna consecuencia.

Wendy Guevara explotó por el fraude que le hicieron y aseguró que tiene pruebas de su inocencia

A través de una entrevista para las cámaras de “Hoy”, Wendy Guevara dio nuevos pormenores sobre el caso de fraude al que actualmente se enfrenta. Esto después de que descubriera que alguien se hizo pasar por ella para vender un automóvil, un delito del que ya presentó las denuncias correspondientes y está en investigación.

En primer lugar, la nueva conductora de La Casa de los Famosos México 2025, señaló que días antes de ir a parar al hospital de emergencia, recibió un aviso de que habrían falsificado su firma, porque los supuestos compradores la buscaron para tratar este asunto. Fue aquí cuando se dio cuenta de que usurparon su identidad, y terminó por confirmar que, efectivamente, un tercero quiso aparentar que ella estaba de acuerdo con este negocio.

“Las mismas personas de este lugar donde esta persona según firmó, me buscaron, porque hasta tenían un documento con corrector. Y tú sabes que un papel así no se puede alterar. Así que no sé en qué país vivan ellos, pero al menos en México, eso no se puede hacer porque es un delito”.

Sobre qué tipo de evidencias pretende entregarle a las autoridades para comprobar que no fue ella la que hizo la transacción, Wendy explicó que tiene en su poder comprobantes de que jamás recibió ningún pago por esta transacción. Y advirtió que está completamente segura de que todo está a su favor porque no hay ningún recibo de pago a sus cuentas bancarias, como en un inicio habrían tratado de argumentar.

“Siempre tienes que contar con pruebas. Y bueno, las pruebas son las pruebas. Yo estoy totalmente para pararme y a ver, que me den las pruebas de que según yo les vendí un coche”, apuntó, reiterando que ya no va a dejar que nadie se aproveche de ella.

Wendy Guevara explotó por los daños a su imagen que este delito le provocó Instagram

¿Quién defraudó a Wendy Guevara? Las inquietantes teorías sobre el responsable

Aunque la integrante del clan de “Las perdidas” no ha querido revelar el nombre de la persona que traicionó su confianza, en redes sociales ya suenan un par de sospechosos. Según los comentarios hechos por sus fanáticos, podría tratarse de uno de los hombres con los que en el pasado llegó a tener un vínculo sentimental, lo que explicaría que esta persona tuviera acceso fácil al vehículo.

Por otra parte, en días pasados, Marcela, una de las amigas de la influencer, manifestó que este fraude se cometió cuando Wendy Guevara estaba en Estados Unidos. De modo que se trataría de alguien que tenía pleno conocimiento de sus horarios y precisamente por esto se habría aprovechado de su ausencia para firmar papeles de propiedad usurpando su identidad.