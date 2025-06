Mariana Garza reaccionó a la sentencia de Luis de Llano por abuso a Sasha Sokol y le dedicó un contundente mensaje

Tras darse a conocer que las autoridades mexicanas reconocieron la culpabilidad de Luis de Llano en actos de abuso sexual en perjurio de Sasha Sokol, Mariana Garza le dedicó calurosas palabras a su compañera. Esta situación no es del todo ajena a ella, pues en realidad esta terrible situación habría tenido lugar cuando ambas eran estrellas infantiles de “Timbiriche”.

Mariana Garza apoyó a Sasha Sokol tras su victoria legal contra Luis de Llano

Después de que Sasha Sokol denunció formalmente a Luis de Llano en 2022 por agresiones de índole sexual, la justicia finalmente le respondió y Mariana Garza no dudó ni un momento en reiterarle que tiene toda su solidaridad. Con esta postura, la actriz y cantante demostró que la apoya rotundamente en todo este proceso y festejó el acceso a una reparación por todo el daño que le causaron.

“Estabilizar la verdad es el principio de la reparación. POR Y PARA TI. PARA QUIEN LO NECESITE”, escribió la artista junto a un corazón morado, mismo tono que representa la lucha feminista y que Sasha hizo suyo parte de su batalla en contra del productor.

Mariana Garza respaldó a Sasha Sokol tras la condena de Luis de Llano Captura de pantalla Instagram

Pese a que es la única de los “ex Timbiriches” que ha hablado públicamente de esta resolución jurídica, otras figuras del espectáculo se sumaron a las palabras de aliento hacia Sokol. Algunos de los primeros personajes en reconocerle este triunfo fueron Zuria Vega, Ana María Alvarado, Andrés Zuno y la periodista Lydia Cacho.

¿Por qué sentenciaron a Luis de Llano? La denuncia de Sasha Sokol que marcó precedentes

A través de un comunicado, Sasha Sokol informó sobre su victoria en la demanda que interpuso en contra de Luis de Llano, a quien acusó de abuso sexual infantil por la experiencia de la que fue víctima cuando ella tenía 14 años y él tenía 39 años. Además de festejar el fallo a su favor, la actriz reconoció también la importancia de que su caso escalara hasta estas instancias, pues señaló que marcaría una gran diferencia en este tipo de delitos, que hoy ya son imprescriptibles a acciones civiles por instrucciones de la Primera Sala de la SCJN.

“La Suprema Corte de Justicia confirmó por unanimidad la condena en contra de Luis de Llano al probarse que cometió abuso sexual. (...) A los catorce años no tuve herramientas para comprender lo que me estaba pasando, mucho menos para defenderme. El abuso de Luis también sucedió al manipular la verdad con declaraciones falsas, como que mis papás estaban de acuerdo. O incluso mintiendo ante el juzgado al declarar que la relación no había existido más que ‘en la mente de una niña fantasiosa’”, se lee en el escrito publicado por la cantante.