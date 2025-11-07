Suscríbete
¿Quién es la amiga de Yolanda Andrade que la acompañó día y noche en el hospital en los días más duros?

La actriz compartió un mensaje de agradecimiento en su día de cumpleaños

November 06, 2025 • 
Alejandro Flores
yolanda andrade.jpg

Yolanda Andrade está en proceso de rehabilitación

Instagram

Yolanda Andrade publicó esta semana una imagen en la que aparece una amiga que evidentemente no se da cuenta de que le están tomando una foto.

Aparece sentada en un sillón largo y con una sábana destendida, por lo que es evidente que pasó la noche ahí.
Andrade acompaña la foto con un mensaje cariñoso y emotivo:

“Gracias por estar conmigo tantos años y momentos vividos. Jamás olvidaré este (momento) en el hospital”.

Y enseguida etiqueta a esa amiga: Lourdes Dussauge.
Efectivamente, Lourdes ha sido una de las personas que han acompañado a Yolanda durante estos dos años en los que batalló primero para encontrar un diagnóstico y ahora para luchar contra la enfermedad que la aqueja: esclerosis.
Andrade publicó esta imagen con motivo del cumpleaños de Dussauge, quien es directora de relaciones públicas de Televisa. Ella es hermana de la actriz y comediante Consuela Duval, quien ha hablado varias veces sobre la relación que tienen.

“Es casi como una madre para mí”, ha explicado la actriz cada vez que habla de ella.

¿Quién es Lourdes Dussauge?

Entre los recuerdos de Consuelo, Lourdes Dussauge aparece como una “hermana que nunca se enferma, trabajadora, fuerte, luchona y que siempre ha trabajado en Televisa, que yo creo incluso que nació en Televisa”.
Ha contado también que es una sobreviviente de cáncer, lo que la hace aún más admirable.
Dussauge ha desarrollado fuertes lazos de amistad con muchos otros famosos además de Yolanda Andrade. Por ejemplo, es amiga de Sergio Sendel y Eduardo Yañez, con quienes suele celebrar sus cumpleaños.
En el caso de Yolanda Andrade, Lourdes decidió estar cerca de ella incluso antes de que recibiera el diagnóstico de esclerosis.

Por eso, ahora que la conductora se ha recuperado lo suficiente para retomar su trabajo en televisión y normalizar su vida cotidiana, decidió dedicarle este mensaje de cumpleaños junto con la foto de uno de aquellos días en que tuvo que quedarse a dormir en el sillón del hospital.

“Valoro todo mi Lourdes Dussauge. Amiga de mi corazón. Celebro tu vida y nuestra hermandad (¡dormimos juntas! No lo puedes negar) Jajajajaja. Te amo”

Yolanda Andrade actualmente regresó ya a su programa de televisión “Montse y Joe”.

Yolanda Andrade
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
