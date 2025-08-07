Quico y la Chilindrina reaparecen en vivo; hablan de una posible reconciliación con Florinda Meza

Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves coincidieron en Perú con sus respectivos espectáculos circenses. El éxito y escándalo que provocó la bioserie de Chespirito “Sin querer queriendo” se ha expandido lo suficiente para renovar la popularidad de los personajes de La Vecindad del Chavo, incluyendo a Quico y La Chilindrina.

Así que sus presentaciones en países de Sudamérica generan también una gran expectativa tanto por ver en vivo a los personajes como por saber las opiniones de los actores respecto a lo que se reveló en la bioserie.

Quico y La Chilindrina son espectáculos que suelen presentarse con regularidad en Perú con sus giras del circo cada año pero en esta ocasión llamó la atención el hermetismo que mostraron ante cualquier pregunta relacionada con su pasado.

En el circo de Quico, sin embargo, el personaje sí hizo referencia a Florinda Meza con algunas bromas que revelaron la mala relación que tiene Carlos Villagrán con ella.

"¿Qué va a ser mi mamá esa vieja?”, dice Quico casi al final de su rutina cómica al recordar que Meza interpretaba a Doña Florinda, el personaje que era la mamá de Quico.

¿Qué respondieron Villagrán y De las Nieves sobre una reunión de La Vecindad?

La Chilindrina está en Perú desde hace una semana y en una conferencia de prensa anterior a la función, tampoco quiso hacer declaraciones sobre la Vecindad del Chavo.

“Yo sólo responde preguntas bonitas, como las que ustedes me hacen ahorita”, dijo de manera diplomática.

Entre otras polémicas, la serie reveló que el pleito de Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños fue constante desde mediados de los años 70, hasta que explotó durante las grabaciones del capítulo en Acapulco.

También se planteó que María Antonieta supo de la infidelidad de Roberto con Florinda y que siempre manifestó su apoyo a Graciela Fernández, la primera esposa de Chespirito.

Carlos Villagrán, después de la función, contestó de manera contundente a la pregunta sobre una posible reconciliación:

“De ninguna manera; esa gente me hizo mucho daño”.

María Antonieta en cambio, dijo que sí le gustaría reencontrarse con el Édgar Vivar, quien también está en Perú pero evitó hablar de Florinda Meza.

