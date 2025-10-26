Suscríbete
¿Qué es y cuánto cuesta un Patsy Reborn, el regalo que convirtió a Kate del Castillo en “mamá”?

La actriz fue sorprendida en el día de su cumpleaños 53 con un regalo que la emocionó

October 25, 2025 • 
Alejandro Flores
kate del castillo.jpg

Kate del Castillo cargó su “Reborn” para saber si era niño o niña

Instagram

"¿Es niña?”, pregunta Kate del Castillo cuando descubre el regalo que le entrega Édgar Bahena, su pareja desde hace cuatro años.

En realidad se trata de un muñeco hiperrealista construido bajo la marca “Patsy Arte Reborn”. La apariencia de estos “bebés” ha generado una polémica que se hizo presente en el caso de Kate.
En la publicación de Instagram en la que mostró a su nuevo bebé, hubo algunos comentarios que criticaron tanto la apariencia como el acto de comprarlos.

“Por aquí los que les dan miedo esos muñecos; es tétrico tener un bebé casi real”, “porque cuando uno tiene algo así uno le da amor, pero como le das amor a un muñeco que no te puede amar”, “mi hija quiere una hace mucho y por eso no se la compro creo que es algo que no va con mí formación de vida”, son algunos de los comentarios en contra.

¿Qué es y cuánto cuesto un bebé Reborn?

Pero la mayoría de las respuestas felicitan a Kate con genuina emoción. El regalo, por cierto, fue por su cumpleaños 53.

Los Muñecos Reborn surgieron como una forma de abarcar dos necesidades: sirve como juguete pero también funciona como apoyo emocional.

“Ideal para satisfacer las necesidades emocionales de los niños, ayudando a desarrollar confianza y habilidades sociales”, dice su página oficial de Amazon, donde se específica que están hechos de silicona suave.

También se asegura que estos muñecos tienen algunos beneficios terapéuticos aunque hasta el momento no hay validación científica de ello. Se ofrecen como herramientas de apoyo emocional y sensorial, siendo una ayuda valiosa para personas con discapacidades o en duelo.

Patsy Arte Reborn es solo una de las marcas que producen estos muñecos. En su perfil de Instagram se pueden comprar algunos de los modelos que se muestran y que tienen un precio entre 12,000 y 15,000 pesos.

katedelcastillo.png

La sorpresa

Instagram

Su relación con Kate del Castillo comenzó en los primeros meses de 2025, cuando Kate filmó la película El viaje de Luciano, que tenía algunas secuencias en las que se necesitaba un bebé... y Patsy Arte Reborn prestó uno de sus muñecos hiperrealistas.

Ahora Kate tiene su propio “bebé”, al que le puso de nombre Lupita al descubrir que era niña.

Kate del Castillo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
