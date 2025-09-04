Qué se dijeron Ninel Conde y Wendy Guevara detrás de cámaras tras su ‘pleito’

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, Ninel Conde llamó la atención por asegurar que el reality nunca lo ha ganado una mujer biológica, comentario que pudo haber ofendido a Wendy Guevara, ganadora trans de la primera temporada.

Recientemente, Wendy defendió a las mujeres trans y aclaró cómo se define a sí misma: “Cuando andan diciendo esas cosas las andan cancelando a las artistas, hay chicas de la comunidad trans que se consideran mujeres y las respeto, yo... no me considero una mujer 100 por ciento”

Y aprovechó para señalar críticas veladas dentro del medio: “Muchas chicas de los colectivos sí están enojadas por cómo se refirió… díganselo a ella usando sus palabras... muchas están aquí (diciéndonos) que chavas, que hermana, que dos tres trucos’... y luego ahí andan de transfóbicas”

Así que ahora que Ninel Conde volvió a los foros de La Casa de los Famosos México, fue inevitable el reencuentro con Wendy Guevara...

“Perdóname hermana”, le dijo Ninel Conde detrás de cámara a Wendy Guevara, quien le respondió: “No pasa nada, no te preocupes, tú sabes que somos escandalosas... Te ves muy bonita”.

Más tarde, en la pregala del 3 de septiembre de 2025, Ninel Conde convivió de forma amena con Wendy Guevara, a quien le recalcó:

“Eres una reina, nunca ha sido mi intención hacer un comentario que te incomode. De pronto uno dice cosas sin pensar en detalles, te adoro, eres la chingona de este programa”.

¿Qué había dicho Wendy Guevara de Ninel Conde?

Desde su estilo directo y sin medias tintas, Wendy Guevara pidió a sus seguidores que se tomaran las cosas a la ligera y de quien vienen: “Yo escojo mis batallas”.

Sobre Ninel comentó: “Te escuchas como ardida, como atacada, el público te sacó y ya, yo no tengo nada en contra de ella”.

“Yo me pelearía con Mayito o con Maripily... o con Ivonne Montero… o sea, con ganadoras, no me voy a andar peleando con quienes no ganaron y nada más quedaron ardidos”