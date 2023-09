Augusto Bravo rompe el silencio tras escándalo de infidelidad con Adianez Hernández

Luego de que Adianez Hernández diera la cara tras los señalamientos de infidelidad que hizo en su contra la actriz Larisa Medizabal al descubrir que la conductora le fue infiel a su esposo Rodrigo Cachero con su entonces marido, Augusto Bravo, se filtraron imágenes de la exparticipante de ‘Survivor’ con Augusto en una fiesta, lo que confirmaría que Adianez y Bravo siguen con su noviazgo.

“No quiero juzgarme, no me voy a defender porque hay cosas indefendibles, claramente no soy perfecta. Con Rodrigo mi amor se terminó, ya sé que debí de haberme separado con tiempo, que debí hacer las cosas de una mejor manera, pero a veces es más fácil decir que hacer... No supe controlar mis emociones, y sí, me enamoré", reconoció la también actriz de TV Azteca.

Ahora, Augusto Bravo, quien tiene un negocio de pollos, habló ante las cámaras sobre el escándalo mediático que ha causado su infidelidad con Adianez Hernández.

“Yo ya le pedí disculpas a las personas involucradas, lo hago público, sobre todo a Larisa y a Santi (hijo que tuvo Larisa Mendizabal con Rodrigo Cachero), obviamente también a Rodrigo (Cachero), nomás tengo palabras de agradecimiento para Larisa y Santiago, porque fueron 11 años que me abrieron la puerta de su casa”.

“Mi relación con Larisa fue increíble, obviamente el que falló fui yo, ella no, yo me hago responsable, yo soy el culpable”, expresó en entrevista con ‘Ventaneando’.

Respecto a si continúa su relación con Adianez Hernández, porque la expresentadora de ‘Escape perfecto’ confesó que sí se enamoró de él, Augusto comentó: “Eso lo dijo ella, no tengo más que comentar, mi vida no es pública, mi vida no le interesa a la gente... Le pido mil disculpas a todo mundo”.