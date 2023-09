Rodrigo Cachero aparece feliz con su ex, Larisa Mendizabal, tras infidelidad de Adianez Hernández

Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal demuestran la excelente relación que tienen pese a llevar varios años separados, pues reaparecieron juntos, luego del escándalo de infidelidad de sus respectivas parejas, Adianez Hernández y Augusto Bravo .

Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal se dejaron ver juntos con su hijo, Santiago Cachero, quien tiene un gran parecido con su papá.

Larisa Mendizabal compartió el emotivo momento que vivieron en la graduación de su hijo Santiago del Centro de Formación Actoral (CEFAT), de TV Azteca.

“Obvio me siento orgullosa por tus logros, por haberte graduado de una segunda carrera. Pero eso es la consecuencia lógica de el esfuerzo que le pones a todo. Lo que me conmueve y me llena el alma y el corazón, es que ayer, cada compañero y compañera tuyos, papá y mamá de compañeros, maestros, maestras, secretarias, directores y personal que se me acercaron, fue para decirme cuánto te aman por el increíble ser humano que eres!”, escribió la actriz.

Por su parte, el actor Rodrigo Cachero le dedicó unas emotivas palabras a su primogénito.

“Mi niño grande... Hace 3 años se graduó de la licenciatura en comunicación. Hoy acabó su segunda carrera (arte dramático) Es un chingón la verdad. Valiente, entero, tenaz, hermoso, disciplinado, apasionado y amoroso ante la vida y ante la ficción. Yo como papá gallina (o gallo), orgulloso, agradecido, satisfecho, con la cara en alto, feliz y todo lo que pueda sentir un padre al ver que su hijo está haciendo bien las cosas. Te auguro un éxito seguro como ser humano solo por tu don de gente y tu sensibilidad. Te amo Santiago Cachero desde siempre y para siempre”.